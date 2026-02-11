11 Февраля 2026
Эльвин Насибов: "Вернусь ли я в "Шафа" — решит руководство" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

11 Февраля 2026 16:32
30
Нападающий футбольного клуба "Ханкенди", выступающего во Второй лиге, Эльвин Насибов защищает цвета команды на правах аренды. Права на футболиста принадлежат представителю Первой лиги — клубу "Шафа". Учитывая высокую результативность игрока, который забивает практически в каждом матче за новую команду, İdman.Biz поинтересовался его целями и дальнейшими планами.

— После перехода в "Ханкенди" вы демонстрируете отличную форму. Вот и в недавнем товарищеском матче против "Зангезура" вы оформили хет-трик. Каковы ваши планы по истечении срока аренды — останетесь в клубе или вернетесь в "Шафа"?

— Условия моей аренды прозрачны и всем известны. Я перешел в "Ханкенди" на пять месяцев, и сейчас все мои мысли заняты только одной задачей — помочь команде пробиться в Первую лигу.

В то же время у "Шафа" в этом сезоне не менее амбициозные цели — выход в Премьер-лигу. Клуб близок к этому результату. С божьей помощью обе команды добьются своего. Что же касается моей дальнейшей судьбы после завершения срока аренды, то здесь все будет зависеть от решения руководства "Шафа", — отметил Эльвин Насибов.

