11 Февраля 2026
Глава судейского комитета АФФА признал ошибку по эпизоду с Бахлулом Мустафазаде - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
11 Февраля 2026 21:15
Председатель Судейского комитета АФФА Рагим Гасанов высказался по поводу спорных эпизодов 19-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, специалист проанализировал моменты, зафиксированные в четырех матчах тура.

В частности, Гасанов отметил, что в игре "Шамахы" - "Карабах" главный арбитр Камал Умудлу допустил ошибку. По его словам, защитник гостей Бахлул Мустафазаде должен был получить желтую карточку, однако предупреждение показано не было.

Таким образом, глава Судейского комитета признал неверное решение арбитра в данном эпизоде.

