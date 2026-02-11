Глава судейского комитета АФФА признал ошибку по эпизоду с Бахлулом Мустафазаде - ВИДЕО

Председатель Судейского комитета АФФА Рагим Гасанов высказался по поводу спорных эпизодов 19-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, специалист проанализировал моменты, зафиксированные в четырех матчах тура.

В частности, Гасанов отметил, что в игре "Шамахы" - "Карабах" главный арбитр Камал Умудлу допустил ошибку. По его словам, защитник гостей Бахлул Мустафазаде должен был получить желтую карточку, однако предупреждение показано не было.

Таким образом, глава Судейского комитета признал неверное решение арбитра в данном эпизоде.