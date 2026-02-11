11 Февраля 2026
"Ньюкасл" предупредил болельщиков перед поездкой в Баку

11 Февраля 2026 16:50
Английский клуб "Ньюкасл" обратился к своим болельщикам, которые планируют посетить матч Лиги чемпионов против "Карабаха" в Баку, с важной информацией о правилах посещения игры и мерах безопасности.

Как сообщает İdman.Biz, пресс-служба клуба попросила болельщиков, прибывающих в Азербайджан, собраться в 19:00 в парке "Шахрияр".

Болельщики "Ньюкасла" будут направляться к входу B. На территории будет проводиться полный досмотр, при этом проверку могут осуществлять и сотрудники полиции. В районе стадиона и на трибунах будет присутствовать военный персонал.

Клуб напомнил, что флаги, которые болельщики планируют пронести на стадион, не должны содержать надписей, которые могут быть расценены как политически или культурно чувствительные.

После финального свистка гостевые болельщики будут задержаны на стадионе в течение 30 минут, после чего покинут арену в сопровождении полиции.

Также фанатам напомнили, что вечером 17 февраля начинается месяц Рамазан. Болельщиков призвали с уважением относиться к местным жителям и особенно к таким местам, как Аллея Шехидов.

Кроме того, клуб рекомендовал соблюдать осторожность при передвижении по городу и всегда иметь при себе документы.

