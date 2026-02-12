12 Февраля 2026
Игрокам азербайджанских клубов напомнили о борьбе с договорными матчами - ФОТО

12 Февраля 2026 01:16
Для игроков младших возрастных групп (U-15–U-19) клубов "Карабах", "Зиря", "Габала", "Туран Товуз", "Араз-Нахчыван" и "Кяпаз", а также основных составов "Баку Спортинг" и "Дифаи" была проведена просветительская сессия по противодействию договорным матчам.

Как сообщает İdman.Biz, сессия была проведена отделом комплаенса и борьбы с договорными матчами AФФА. Руководитель отдела и ответственный по вопросам противодействия договорным играм Наиб Асадов и сотрудник отдела Мурад Мамедли подробно разъяснили понятие договорных матчей, различия между обычными игровыми ошибками и преднамеренной манипуляцией, а также рассказали о серьезном ущербе, который подобные действия наносят репутации футбола.

В ходе встречи было подчеркнуто, что футболисты являются не только спортсменами, но и носителями ценностей. Особое внимание уделили принципам честности, справедливости и ответственности. Участникам объяснили основные мотивы договорных игр, роль ставок в спорте и методы воздействия на игроков.

Также обсуждались практические ситуации: какие шаги должен предпринять футболист при получении подозрительного предложения, почему молчание может считаться нарушением, а также риски контактов через социальные сети. Отдельно были разъяснены положения Дисциплинарного кодекса AФФА 2025 года, согласно которым участие, попытка участия или сокрытие информации о договорных матчах рассматриваются как грубое дисциплинарное нарушение.

Главной целью мероприятия стало укрепление принципов прозрачности и честности в азербайджанском футболе, а также повышение осведомленности игроков о рисках и последствиях договорных игр.

İdman.Biz
