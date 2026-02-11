11 Февраля 2026
Экс-игрок "Карабаха": "Выступление Наримана Ахундзаде за границей может пойти ему на пользу"

Азербайджанский футбол
Новости
11 Февраля 2026 18:33
34
Экс-игрок "Карабаха": "Выступление Наримана Ахундзаде за границей может пойти ему на пользу"

Экс-игрок агдамского клуба "Карабах" Рахид Амиргулиев высказался о переходе форварда сборной Азербайджана Наримана Ахундзаде в американский "Коламбус Крю", отметив, что этот шаг стал для многих неожиданным, передает İdman.Biz.

По его словам, 22-летний нападающий обладает большим потенциалом и способен проявить себя на высоком уровне. Амиргулиев признался, что хотел бы видеть Ахундзаде в одном из ведущих европейских чемпионатов, однако выразил уверенность, что и в MLS футболист сможет раскрыть свои качества.

"В последнее время на него оказывалось давление. Поэтому в "Карабахе" он не показывал ту игру, на которую способен. В этом плане выступление за границей может пойти ему на пользу", - цитирует слова Амиргулиева АЗЕРТАДЖ.

Амиргулиев также подчеркнул, что главный тренер Гурбан Гурбанов лучше всех знает возможности нападающего. По его мнению, уход Ахундзаде является серьезной потерей для "Карабаха".

Ветеран добавил, что MLS считается непростым чемпионатом, где закрепиться будет нелегко. В первую очередь, по его словам, важно пройти этап адаптации к новой команде и требованиям лиги. При этом он уверен, что в будущем форвард способен заявить о себе и на более высоком уровне.

Кроме того, Амиргулиев отметил, что в академии "Карабаха" подрастают молодые футболисты, которые могут заменить Ахундзаде в основной команде.

Напомним, что Нариман Ахундзаде подписал контракт с "Коламбус Крю" до июня 2029 года. После получения международного трансферного сертификата и визы он присоединится к новой команде.

İdman.Biz
