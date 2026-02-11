Игрок "Нефтчи": "Нам без разницы, играть ли против "Карабаха"

Французский нападающий футбольного клуба "Нефтчи" Имад Фарадж высказался о ситуации вокруг возможного переноса матча 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz, 27-летний форвард отметил, что игроки не могут повлиять на подобные решения. По его словам, команда обязана принимать сложившиеся обстоятельства.

"Для нас нет разницы, играть или не играть против "Карабаха". В каждом матче мы должны показывать свою лучшую игру и добиваться победы. В этой ситуации мы ничего не можем изменить. Решения принимает руководство, а мы просто выходим на поле и выполняем свою работу", - цитирует слова Фараджа teleqraf.az.

Футболист также прокомментировал победу над "Габалой" со счетом 1:0 в 19-м туре. Он подчеркнул, что команда знала о сильных сторонах соперника, особенно в контратаках. По его словам, инициатива в матче была на стороне "Нефтчи", хотя соперник создал несколько опасных моментов.

Фарадж признал, что во втором тайме команда слишком глубоко отошла в оборону и не смогла начать его так, как планировала. Тем не менее он подчеркнул, что главное - это три набранных очка. Форвард отметил, что "Нефтчи" одержал вторую победу подряд, что придает коллективу дополнительную уверенность, а интенсивные тренировки под руководством главного тренера помогают команде набирать оптимальный ритм.