Представители "Кяпаза" навестили раненого игрока - ФОТО

Представители руководства и тренерского штаба "Кяпаза" навестили Вейселя Рзаева, который проходит лечение после ранения.

Как сообщает İdman.Biz, член Наблюдательного совета клуба Ферман Ализаде, руководитель по инфраструктуре Руслан Мамедов, главный тренер Азер Багиров и капитан команды Али Самедов посетили футболиста, поинтересовались его состоянием здоровья и выразили ему моральную поддержку.

Представители клуба пожелали Рзаеву скорейшего полного выздоровления и возвращения на футбольное поле.

Напомним, что "Кяпаз" объявил о переходе Вейселя Рзаева в январе текущего года. 3 февраля в Гяндже футболист получил ножевое ранение в результате конфликта и был госпитализирован.