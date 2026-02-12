12 Февраля 2026
Кохальски: "В "Карабахе" большую роль играет Гурбан Гурбанов"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Февраля 2026 00:33
Кохальски: "В "Карабахе" большую роль играет Гурбан Гурбанов"

Голкипер "Карабаха" Матеуш Кохальски поделился мнением о причинах успехов азербайджанского клуба и работе главного тренера Гурбана Гурбанова.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на польские СМИ, 25-летний вратарь подчеркнул ключевую роль наставника Гурбана Гурбанова.

"В "Карабахе" большую роль играет Гурбан Гурбанов. Он работает в клубе уже 17 лет. Очень требовательный тренер, хочет видеть атакующий футбол и высокий прессинг. Иногда на тренировках он запрещает отдавать передачи назад вратарю. Независимо от соперника, мы всегда должны атаковать", - заявил Кохальски.

Польский голкипер также высоко оценил трансферную политику клуба.

"У клуба сильная система скаутинга. Они находят таланты во второй лиге Португалии или Бразилии. Каждый приезжает сюда, чтобы проявить себя и перейти в более сильную лигу, поэтому никто не играет вполсилы", - отметил футболист.

İdman.Biz
