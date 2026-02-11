46-летний полузащитник Руслан Поладов: "Пока есть силы и желание — буду на поле" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Любители отечественного футбола со стажем помнят Руслана Поладова еще по играм в конце прошлого века. Тем удивительнее было увидеть 46-летнего ветерана на поле сейчас, в товарищеском матче между "Ханкенди" и "Зангезуром". Как оказалось, Поладов уже несколько месяцев защищает цвета последнего в Региональной лиге. İdman.Biz удалось пообщаться с, безусловно, самым возрастным действующим игроком нашего футбола.

— Руслан, напомните, где вы начинали свой путь и в каких клубах успели поиграть?

— Родился я в Сумгайыте. Начинал, конечно, в команде родного города — тогда она еще называлась "Хазар-Сумгайыт". Дебютировал за нее еще в прошлом веке, в далеком 1998 году. А потом было много разных клубов…

— В том числе и тех, что уже прекратили свое существование…

— Да, хватало и таких: играл в "Генчлербирлийи", "Хазар-Лянкяране"…

— Получается, многие клубы уже "завязали" с футболом, а вы все еще в игре. Не смогли найти себя в другой профессии?

— Напротив, я ее нашел (смеется). Работаю в родном городе, тренирую ребят в академии ФК "Сумгайыт", команде U16. Просто я еще не наигрался. Выступаю и в мини-футболе за "Галакси". Как бы пафосно ни звучало, выхожу на поле исключительно из любви к этой игре.

— Хотите стать азербайджанским Кадзуёси Миурой? (Миура — самый возрастной профессиональный футболист мира, продолжающий карьеру в возрасте 58 лет — авт.)

— Нет, до него мне далеко, я еще слишком молод (смеется). Ему под 60, а мне еще и 47 не исполнилось. К тому же Миура выступает в высшей лиге, а я — в региональной.

— Почему выбрали именно "Зангезур"? Вряд ли дело в финансах.

— Конечно, не в них. Если честно, предложений было несколько. Но, во-первых, сыграло роль само имя клуба, а во-вторых, я здесь знаю практически всех ребят, проблем с сыгранностью нет. Главное, что нас объединяет цель: стать чемпионами Региональной лиги и выйти во Вторую лигу. Пока идем уверенно — 13 побед в 13 матчах.

— В "Сумгайыте" не ревнуют к вашей второй работе?

— Нет, наоборот, руководство поддерживает. Создают условия, чтобы я мог участвовать в матчах "Зангезура". Главное, чтобы это не шло в ущерб тренировкам в академии.

— Каков план на будущее? С выходом во Вторую лигу миссия будет исчерпана или планируете играть до пятидесяти?

— Я не ставлю себе возрастных рамок. Пока есть силы и желание — буду на поле. Если "Зангезур" будет нуждаться во мне и после повышения в классе, останусь в команде и дальше.