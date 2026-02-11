11 Февраля 2026
RU

46-летний полузащитник Руслан Поладов: "Пока есть силы и желание — буду на поле" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Интервью
11 Февраля 2026 11:09
50
46-летний полузащитник Руслан Поладов: "Пока есть силы и желание — буду на поле" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Любители отечественного футбола со стажем помнят Руслана Поладова еще по играм в конце прошлого века. Тем удивительнее было увидеть 46-летнего ветерана на поле сейчас, в товарищеском матче между "Ханкенди" и "Зангезуром". Как оказалось, Поладов уже несколько месяцев защищает цвета последнего в Региональной лиге. İdman.Biz удалось пообщаться с, безусловно, самым возрастным действующим игроком нашего футбола.

— Руслан, напомните, где вы начинали свой путь и в каких клубах успели поиграть?

— Родился я в Сумгайыте. Начинал, конечно, в команде родного города — тогда она еще называлась "Хазар-Сумгайыт". Дебютировал за нее еще в прошлом веке, в далеком 1998 году. А потом было много разных клубов…

— В том числе и тех, что уже прекратили свое существование…

— Да, хватало и таких: играл в "Генчлербирлийи", "Хазар-Лянкяране"…

— Получается, многие клубы уже "завязали" с футболом, а вы все еще в игре. Не смогли найти себя в другой профессии?

— Напротив, я ее нашел (смеется). Работаю в родном городе, тренирую ребят в академии ФК "Сумгайыт", команде U16. Просто я еще не наигрался. Выступаю и в мини-футболе за "Галакси". Как бы пафосно ни звучало, выхожу на поле исключительно из любви к этой игре.

— Хотите стать азербайджанским Кадзуёси Миурой? (Миура — самый возрастной профессиональный футболист мира, продолжающий карьеру в возрасте 58 лет — авт.)

— Нет, до него мне далеко, я еще слишком молод (смеется). Ему под 60, а мне еще и 47 не исполнилось. К тому же Миура выступает в высшей лиге, а я — в региональной.

— Почему выбрали именно "Зангезур"? Вряд ли дело в финансах.

— Конечно, не в них. Если честно, предложений было несколько. Но, во-первых, сыграло роль само имя клуба, а во-вторых, я здесь знаю практически всех ребят, проблем с сыгранностью нет. Главное, что нас объединяет цель: стать чемпионами Региональной лиги и выйти во Вторую лигу. Пока идем уверенно — 13 побед в 13 матчах.

— В "Сумгайыте" не ревнуют к вашей второй работе?

— Нет, наоборот, руководство поддерживает. Создают условия, чтобы я мог участвовать в матчах "Зангезура". Главное, чтобы это не шло в ущерб тренировкам в академии.

— Каков план на будущее? С выходом во Вторую лигу миссия будет исчерпана или планируете играть до пятидесяти?

— Я не ставлю себе возрастных рамок. Пока есть силы и желание — буду на поле. Если "Зангезур" будет нуждаться во мне и после повышения в классе, останусь в команде и дальше.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Нариман Ахундзаде поблагодарил "Карабах" после перехода в клуб США
15:34
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде поблагодарил "Карабах" после перехода в клуб США

Форвард сборной Азербайджана попрощался с агдамским клубом в социальной сети
Первый тренер Наримана Ахундзаде: "Верю, что он проявит себя и в МЛС"
15:00
Азербайджанский футбол

Первый тренер Наримана Ахундзаде: "Верю, что он проявит себя и в МЛС" - ФОТО

Хаял Аббасов заявил, что форвард сборной Азербайджана сможет проявить себя в "Коламбус Крю"
"Кяпаз" установил рекорд за последние 13 лет
12:57
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" установил рекорд за последние 13 лет

Уникальная серия прервалась в 19-м туре чемпионата
В Баку пройдут тренерские курсы УЕФА категории B
12:41
Азербайджанский футбол

В Баку пройдут тренерские курсы УЕФА категории B

АФФА организует обучение для тренеров вратарей

Продажа билетов на матч "Карабах" – "Ньюкасл" стартует завтра
12:36
Азербайджанский футбол

Продажа билетов на матч "Карабах" – "Ньюкасл" стартует завтра

Встреча плей-офф Лиги чемпионов состоится 18 февраля и пройдет при онлайн-продаже билетов
"Карабах" улучшил позицию в мировом рейтинге IFFHS - ВИДЕО
09:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" улучшил позицию в мировом рейтинге IFFHS - ВИДЕО

Агдамский клуб поднялся в обновленном списке Международной федерации футбольной истории и статистики

Самое читаемое

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу
"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
10 Февраля 22:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!