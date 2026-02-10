Полузащитник "Карабаха: "Вижу доверие, которое мне оказывают в команде"

Испанский полузащитник "Карабаха" Джонатан Монтьель рассказал о своем текущем состоянии и роли в команде. Как сообщает İdman.Biz, футболист признался, что с каждым матчем чувствует себя все лучше и ощущает доверие со стороны тренерского штаба.

"От игры к игре я чувствую себя все лучше и вижу доверие, которое мне оказывают в команде. Я долгое время не играл, поэтому моя уверенность снизилась. Сейчас же я постепенно становлюсь и счастливее, и увереннее", - отметил Монтьель.

Футболист, чья игра в последних матчах привлекла внимание болельщиков и специалистов, также подчеркнул, что постепенно восстанавливает оптимальные физические кондиции.

"Думаю, если буду продолжать в том же духе, то в будущих матчах смогу еще больше повысить свой уровень и помочь команде достигать поставленных целей", - добавил полузащитник.

Отметим, что Монтьель в последнее время все чаще появляется в составе "Карабаха" и постепенно становится важной частью игры агдамского клуба.