9 Февраля 2026
RU

Судьба Вейсала Рзаева в "Кяпазе" зависит от заключения врачей

Азербайджанский футбол
Новости
9 Февраля 2026 17:48
35
Судьба Вейсала Рзаева в "Кяпазе" зависит от заключения врачей

Будущее полузащитника "Кяпаза" Вейсала Рзаева в клубе напрямую зависит от медицинского заключения, сказал главный тренер гянджинской команды Азер Багиров в комментарии report.az.

Наставник рассказал о текущем состоянии 23-летнего футболиста, который несколько дней назад получил ножевое ранение.

"Мы часто навещаем его и поддерживаем связь. Он уже разговаривает, его состояние нормальное. Все мы ждем, что Вейсал как можно скорее восстановится и вернется в расположение команды", - сказал Багиров.

Также специалист ответил на вопрос о том, останется ли игрок в "Кяпазе". "Мы надеемся, что для Вейсала все сложится хорошо. Но он еще полностью не восстановился, поэтому говорить о том, уйдет он из команды или нет, было бы неправильно. Пусть в его состоянии будет прогресс, и уже на основании заключения врачей можно будет принимать какое-то решение. После медицинского обследования этот вопрос будет решен", - заявил главный тренер.

Напомним, "Кяпаз" объявил о трансфере Вейсала Рзаева в январе этого года. 3 февраля футболист получил ножевое ранение в Гяндже на почве конфликта и был госпитализирован.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Состоялась свадьба дочери Гурбана Гурбанова - ФОТО + ВИДЕО
23:38
Азербайджанский футбол

Состоялась свадьба дочери Гурбана Гурбанова - ФОТО + ВИДЕО

Торжество прошло в Баку и было организовано в соответствии с религиозными традициями
Курбан Бердыев извинился за "атаку" на судью - ВИДЕО
21:52
Азербайджанский футбол

Курбан Бердыев извинился за "атаку" на судью - ВИДЕО

Главный тренер "Туран Товуза" признал свое поведение недопустимым и прокомментировал удаление

Главный тренер "Карван-Евлаха": "Не хочу бросать тень на победу "Туран Товуза"
21:31
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Карван-Евлаха": "Не хочу бросать тень на победу "Туран Товуза"

Физули Мамедов прокомментировал поражение в 19-ом Мисли Премьер-лиги

Главный тренер "Имишли": "Матч получился сложнее, чем мы ожидали"
20:10
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Имишли": "Матч получился сложнее, чем мы ожидали"

Жорже Кашкилья подвел итоги нулевой ничьей с "Кяпазом"

"Зиря" подписал воспитанника "Галатасарая"
19:59
Азербайджанский футбол

"Зиря" подписал воспитанника "Галатасарая"

21-летний турецкий нападающий Эрен Айдын перешел в бакинский клуб до конца сезона

Азер Багиров: "Мы хорошо боролись против "Имишли"
19:15
Азербайджанский футбол

Азер Багиров: "Мы хорошо боролись против "Имишли"

Главный тренер "Кяпаза" подвел итоги выездного матча 19-го тура Мисли Премьер-лиги

Карабахское дерби с ветеранами и хоккейным счетом - РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ
18:00
Азербайджанский футбол

Карабахское дерби с ветеранами и хоккейным счетом - РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

В историческом поединке "Зангезур" - "Ханкенди" было забито 11 мячей

Самое читаемое

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!