Судьба Вейсала Рзаева в "Кяпазе" зависит от заключения врачей

Будущее полузащитника "Кяпаза" Вейсала Рзаева в клубе напрямую зависит от медицинского заключения, сказал главный тренер гянджинской команды Азер Багиров в комментарии report.az.

Наставник рассказал о текущем состоянии 23-летнего футболиста, который несколько дней назад получил ножевое ранение.

"Мы часто навещаем его и поддерживаем связь. Он уже разговаривает, его состояние нормальное. Все мы ждем, что Вейсал как можно скорее восстановится и вернется в расположение команды", - сказал Багиров.

Также специалист ответил на вопрос о том, останется ли игрок в "Кяпазе". "Мы надеемся, что для Вейсала все сложится хорошо. Но он еще полностью не восстановился, поэтому говорить о том, уйдет он из команды или нет, было бы неправильно. Пусть в его состоянии будет прогресс, и уже на основании заключения врачей можно будет принимать какое-то решение. После медицинского обследования этот вопрос будет решен", - заявил главный тренер.

Напомним, "Кяпаз" объявил о трансфере Вейсала Рзаева в январе этого года. 3 февраля футболист получил ножевое ранение в Гяндже на почве конфликта и был госпитализирован.