9 Февраля 2026
Карабахское дерби с ветеранами и хоккейным счетом - РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

9 Февраля 2026 18:00
Карабахское дерби с ветеранами и хоккейным счетом - РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

Товарищеская встреча "Ханкенди" и "Зангезура", прошедшая сегодня в столице, стала первым в истории отечественного футбола противостоянием этих команд, носящих столь знаковые и родные для каждого азербайджанца названия.

К этой игре соперники подошли с разным багажом. ФК "Ханкенди" под руководством Заура Гашимова уже имеет определенный статус, являясь одним из лидеров Второй лиги. "Зангезур" же - проект совсем молодой: клуб был создан всего пять месяцев назад, но уже успел заявить о себе в Региональной лиге. Инициатива проведения встречи исходила от руководства "Зангезура" (примечательно, что президент клуба Шахин Мамедов одновременно является и его главным тренером). Чтобы не ломать тренировочный график более статусных коллег из Второй лиги, матч назначили на 11:00.

Помимо символического подтекста, поединок привлек внимание и составами участников. Болельщики со стажем могли увидеть на поле знакомых мастеров. В футболке "Зангезура" вышли бывшие игроки сборной Азербайджана Джавид Имамвердиев и Руслан Поладов. К слову, 47-летний Поладов на сегодня — самый возрастной действующий игрок в нашем футболе.

Свои лидеры были и у "Ханкенди": капитан Азиз Гусейнов и экс-игрок "Кяпаза" Эльвин Насибов. Последний перед матчем обещал забить пару мячей, но в итоге заметно "перевыполнил план".

Сам поединок, проходивший на запасном поле стадиона имени Исмета Гаибова, выдался на редкость зрелищным и результативным. А какие забивались мячи! Исполнение некоторых голов не уступало по красоте лучшим моментам ведущих европейских чемпионатов. К перерыву на табло горели цифры 2:2 — в частности, нападающий "Зангезура" Эльгюн Аббаслы отметился редким голом прямым ударом с углового. Во втором тайме он оформил дубль, забив не менее эффектный мяч, но этого не хватило для спасения команды, которая уступила со счетом, крайне редко встречающимся в футболе - 4:7. У "Ханкенди" хет-триком отметился Эльвин Насибов.

Остается лишь сожалеть, что столь зрелищное и результативное зрелище прошло практически без зрителей и внимания СМИ. Кроме автора этих строк, других журналистов на матче не оказалось.

