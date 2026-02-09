Килиан Мбаппе назвал судей "клоунами" в матче против "Валенсии"

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе остался недоволен работой судейской бригады в выездном матче испанской Ла Лиги против "Валенсии".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на DAZN, телекамеры зафиксировали диалог футболиста с четвертым арбитром после спорного эпизода. Мбаппе обратился к судье: "Как там может быть офсайд? Мне нужно объяснение". В ответ арбитр заявил: "По камере эпизод выглядит натянуто. Прошу прощения, обсудим это внутри".

Французский нападающий предложил продолжить разговор в подтрибунном помещении, отметив, что не понимает принятое решение. В перерыве Мбаппе вновь попытался получить разъяснение, однако, по его словам, столкнулся с игнорированием. "Вы говорите, что мы обсудим, и даже не смотрите на меня. Вы говорили, что обсудим внутри. Я здесь, а вы не разговариваете", - сказал Мбаппе арбитру.

После того как четвертый судья продолжил не реагировать на обращение, Мбаппе, повернувшись к Эдуардо Камавинге, произнес по-французски "Клоуны".

Отметим, что матч завершился выездной победой "Реала" над "Валенсией" со счетом 2:0.