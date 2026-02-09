Валех Гафаров: “В шведском футболе нет таких денег, как в Азербайджане, но есть результат” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Валех Гафаров – экс-футболист сборной Азербайджана, который 23 года проживает в Швеции. Он переехал в эту страну по контракту с местным клубом, однако примерно через год завершил карьеру футболиста из-за травмы.

Имея тренерскую лицензию категории B, Гафаров много лет работает в шведской системе детско-юношеского футбола и в настоящее время является помощником главного тренера женской команды "Карлслундс".

В интервью İdman.Biz Валех Гафаров рассказал о жизни в Швеции, а также о том, как устроена структура подготовки футболистов в стране, чья женская сборная занимает пятое место в мировом рейтинге.

– Женский футбол в Швеции – один из лучших в мире. Как устроена шведская система подготовки футболисток?

– Когда я впервые увидел женские матчи в Швеции в 2003 году, был сильно поражен физической подготовкой, скоростью и бесстрашием футболисток. В Баку в то время такого не было: женский футбол был не так популярен, уровень был другим.

Детско-юношеская система здесь отличается тем, что всем футболистам дают шанс играть. Я видел, что в Азербайджане ребенок может выйти на поле на пять минут за весь матч. Здесь такое невозможно. Тренеры стараются равномерно распределять игровое время между детьми. Основная цель – удовольствие от игры и любовь к футболу, а не счет на табло. Конечно, все хотят выиграть, но проигрыш воспринимают спокойно.

Стресса нет ни на тренировках, ни на матчах. Мы не дергаем ребенка, не мешаем играть. На матчах даем свободу – возможность ошибаться и пробовать. Нужно позволять ребенку самому принять решения, а не постоянно кричать: "пас туда", "пас сюда", "бей". Когда ему постоянно подсказывают, он теряет уверенность в себе, боится ответственности. Проанализировать игру можно и после матча.

– Такой подход применяется и к мальчикам, и к девочкам?

– Конечно. И не только в футболе. В Швеции в целом очень бережно относятся к детям. Даже в школах не перегружают. Например, не задают домашних заданий. Детям дают возможность просто быть детьми и жить без постоянного стресса.

Чрезмерное давление и нагрузка в раннем возрасте могут привести к физическим и психологическим травмам. Ребенку может просто надоесть футбол. В Швеции задача простая и при этом очень сложная: как можно дольше удержать в футболе как можно больше детей.

Я видел, как азербайджанские юношеские команды обыгрывали в Швеции местных футболистов со счетом 6:0. Шведы спрашивали: "Эти дети творят что-то невероятное. Почему во взрослом футболе у вас нет результата?". А все потому что талант – это только начало. Важно, чтобы дети продолжали развиваться после 16-17 лет, а не уходили из спорта.

– В каком возрасте дети в Швеции переходят в более серьезный футбол?

– До 13 лет детей в основном тренируют родители, которые имеют тренерские лицензии категории D или C (всего их четыре – D, C, B, A). Для команды подростков старше 13 лет клуб обязан пригласить тренера с лицензией не ниже категории B. Это уже другой уровень: больше физической нагрузки и знаний, тактика. Но даже на этом этапе никто не давит. Учитывается, что организм и психология детей меняется, особенно у девочек – идет гормональная перестройка. Это как бег на 10 километров. Невозможно преодолеть эту дистанцию на одном максимальном темпе. Нужно правильно распределять силы, чтобы дойти до финиша. Шведская система именно об этом.

– Насколько развита инфраструктура и клубная система в Швеции?

– Вот смотрите. Я живу примерно в двух часах езды от Стокгольма. Население здесь – около 150 тысяч человек. В нашем городе 70 футбольных клубов и в каждом из них десятки детских команд. У нас в академии около 20 команд младших возрастов: примерно поровну мальчиков и девочек. Условия для всех одинаковые. До 13 лет девочки могут играть вместе с мальчиками.

Развита инфраструктура (поля, мячи, инвентарь). То есть на одном поле одновременно не тренируются по несколько команд. Многие думают, что все из-за больших денег. Но на самом деле секрет в правильной организации, четком планировании и расчете. В результате появляется большая выборка качественных спортсменов. Я видел, что в сборной Азербайджана играют футболистки из других стран. В Швеции такой проблемы нет – конкуренция среди своих очень высокая.

Я не против легионеров, но своих футболистов нужно обязательно растить. Я играл в "Нефтчи" в 90-е годы. Это моя родная команда. Но за столько лет, при таком количестве легионеров, не вижу системного прогресса. В "Нефтчи" всегда было много детей разных возрастах. Представьте, сколько из них могли бы вырасти в основу, составить костяк команды. Легионеры приходят и уходят, а свои футболисты – это фундамент, лицо клуба.

Подчеркну: система не строится за один день. Это долгий процесс. Искренне хочу, чтобы азербайджанский футбол развивался. Мы уже гордимся успехами "Карабаха" в Европе. Но без детского футбола нет будущего. Это простая истина, о которой много говорят, но которую сложно реализовать. И вот здесь главное отличие: в Швеции не просто говорят, а делают.

– Вы занимаетесь чем-то помимо футбола?

– Если речь идет о юношеских командах или низших дивизионах, то почти все тренеры в Швеции параллельно работают где-то еще. Я не исключение. Как и говорил, в шведском футболе нет таких денег, как в Азербайджане. В высшей лиге люди живут только футболом, но в детско-юношеском – у тренеров небольшие зарплаты.

– Поговорим о вашей жизни в Швеции. Как вы там оказались?

– Когда я переезжал, в азербайджанском футболе был переходный период, чемпионат практически не функционировал. Многие игроки уехали за границу, кто-то перешел в мини-футбол. Я тоже какое-то время играл в футзал.

Но потом решил менять что-то в жизни. С детства у меня было желание попробовать себя за границей. Раньше были предложения, но контракты не позволяли уехать. А когда футбола в стране фактически не стало, все мы оказались свободными агентами. У меня появилось несколько предложений: в Швеции, Италии, Украине и Германии. Я выбрал шведский клуб, где играл около года. Но старая травма дала о себе знать. Я завершил карьеру футболиста и стал тренером.

Думаю, профессиональному футболисту легче стать тренером. Не обязательно быть Месси или Марадоной. Главное – ты прошел эту школу: травмы, радость, раздевалка, ответственность. Тебе проще понимать спортсменов, находить с ними общий язык. Но одного игрового опыта недостаточно – нужны знания. Поэтому прошел тренерские курсы в Швеции.

– Почему из четырех стран выбрали именно Швецию?

– Выбирал не только, опираясь на футбольное предложение. Было важно, чтобы страна соответствовала мне по атмосфере. Я спокойный человек, то же самое можно сказать и про шведов. Да, здесь холодно, но перестал думать об этом, когда впервые увидел природу Швеции. Такая красота мне даже не снилась. Здесь высокий уровень и качество жизни, и есть уверенность в завтрашнем дне.

– Что в Швеции вас поразило больше всего, когда только приехали?

– Прежде всего – люди. Незнакомцы на улице улыбаются, здороваются. Говорят, скандинавы холодные. Они действительно не такие эмоциональные, как мы, но в повседневной жизни очень уважительные, доброжелательные и законопослушные. Порядок, чистота, отношение к окружающему миру – это поражает.

За все годы жизни здесь я не слышал сигналы машин на дорогах. Еще шведы очень любят читать книги и заниматься спортом. Тренируются все вне зависимости от возраста. Ездят на работу и учебу на велосипедах даже зимой.

Меня удивило, как местные относятся к животным. Если уезжают в отпуск, могут оставить питомцев в специальных садиках и отелях, где их выгуливают, отлично кормят и ухаживают. То есть это существовало здесь уже в начале 2000-х.

– Вы говорите на шведском?

– Да. Очень серьезно над этим работал. Почти все друзья по команде были шведами, у меня было много практики. Конечно, ходил на языковые курсы, но общение – самое главное. Даже если говорил неправильно, надо мной никогда не смеялись, наоборот, подбадривали. Это мотивировало. После тренировок приходил домой, отдыхал, а потом садился с книгой и словарем и читал.

– Вы живете в Швеции уже 23 года. Можно ли сказать, что за это время вы стали в каком-то смысле шведом?

– Знаете, когда я приезжаю в Баку, мы с друзьями собираемся, смотрим футбол, пьем чай. И я замечаю, что уже где-то к 10 вечера говорю им, что мне пора идти спать. А они отвечают: “Ты уже совсем как в Швеции – режим соблюдаешь”. И правда, здесь я привык ложиться в 10-11 вечера и рано вставать. Шведы обычно просыпаются в 5-6 утра, максимум в 7.

При этом я горжусь тем, что азербайджанец, люблю свою страну. Чем могу – стараюсь помогать, особенно в футболе. Прошел тренерскую школу в Швеции, но как футболист сформировался в Азербайджане, и для меня это важно.