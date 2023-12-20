Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО

Азербайджанский футбол стоит на пороге исторического события.

İdman.biz сообщает, что матч 1/8 финала национального кубка, который пройдет 21 декабря, станет очередной яркой страницей в нашей 32-летней истории независимости. Городской стадион Ханкенди впервые в истории примет игру команд Азербайджанской Республики.

Великолепное решение от ПФЛ

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) приняла решение провести одну из игр кубка в Ханкенди. Лидер азербайджанского футбола, представляющий освобожденный от оккупации Карабах, - «Карабах» проведет здесь домашний матч 1/8 финала. Хотя соперником агдамского клуба, выступающего не только в Азербайджане, но и в Европе, является представитель I дивизиона, это команда, которая не меньше, чем "Карабах", заслуживает того, чтобы выступить на стадионе в Ханкенди. Представляя Победоносную Азербайджанскую Армию, МОИК (Центральный спортивный клуб Армии) прославляет победоносные Вооруженные Силы страны-победительницы. Ранее победоносный Верховный главнокомандующий, господин Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что враг изгнан с исторических азербайджанских земель. А теперь, в Ханкенди представляющий Армию клуб встретится с "Карабахом", который творил историю в Европе. Организована продажа билетов на этот матч. Это даст поклонникам возможность стать свидетелями праздника вживую.

Наше древнее поле

Впервые в период независимости азербайджанская команда выступит на стадионе в Ханкенди. Однако эта арена долгие годы служила азербайджанскому футболу. Стадион, строительство которого было начато в 1955 году, был открыт годом позже. До 1988 года, когда армянские провокаторы развязали конфликты на национальном уровне, представители национальностей, проживающих в Азербайджане, выступали плечом к плечу на стадионе Ханкенди. Наряду с азербайджанцами на этом поле играли футболисты, представлявшие армян, русских и другие национальности. Правда, стадион был назван в честь представителей других народов - Иосифа Сталина, а позднее - Степана Шаумяна. Однако и азербайджанцы здесь успешно и мирно играли в футбол. Но после того, как сепаратисты предприняли действия, эта арена тоже была оккупирована. В 2020-ом году славная победа Победоносной Азербайджанской Армии в Отечественной войне приблизила нас на шаг ближе к стадиону. В результате локальной антитеррористической операции ВС Азербайджана в 2023 году, 29 сентября контроль над Ханкенди перешел к Азербайджану. Так называемый сепаратистский режим пал, и 15 октября в Ханкенди был поднят трехцветный флаг Азербайджана. Впервые за годы независимости наш 67-летний старинный стадион также был освобожден от оккупации, при этом наша территориальная целостность была полностью обеспечена.

Оккупированный клуб

Во времена СССР в Ханкенди, столице Нагорно-Карабахской автономной области, располагался самый большой футбольный клуб в регионе. Клуб «Карабах», основанный в 1927 году, выступал на республиканских и всесоюзных соревнованиях. Интернациональный дух жил в команде, выступавшей в низших лигах чемпионата СССР, в зоне 2-й лиги, куда входили команды Закавказья, известной как «9-я зона». Как мы уже упоминали, этнические реформы в сборной, где форму носили представители разных национальностей, начались в конце 80-х годов прошлого века. В последних чемпионатах СССР армянизированная команда стала выступать в фальшивом "чемпионате" такой же, как этот "чемпионат" "республики", а затем и в соревнованиях армянского уровня. После многочисленных обращений АФФА и Азербайджана в ФИФА и УЕФА команде, представляющей нашу территорию, запретили выступать в чемпионате другой страны. Клуб был переведен из оккупированного в то время Ханкенди в Иреван, другой исторически наш город. Клуб прекратил свою деятельность в 2007 году.

Сепаратисты

На оккупированных и разрушенных азербайджанских землях появился фальшивый клуб «Карабах», который сепаратисты представляли как свой. На протяжении всей советской истории он имел отношение к Азербайджану. Али Абильзаде, сказавший свое слово в нашем футболе, работал главным тренером команды из Ханкенди. Азербайджанские футболисты всегда были в основе команды. В 1980-е годы в «Карабахе» выступали такие наши футболисты, как Ариф Зарбаилов, Джаваншир Новрузов, Аскарага Аскеров, Самир Алекперов и Мунис Абдуллаев. Алекперов, который сегодня работает помощником тренера в "Иреване", был одним из лучших бомбардиров команды, забив 13 голов в 1986 году, когда ему было 18 лет.

Победитель 1/8 финала известен

Уже известен победитель игры "Карабах" - МОИК, которая пройдет в Ханкенди. Хотя обладатель путевки в 1/4 финала в поединке команд Премьер-лиги и I дивизиона не вызывает сомнений, в этом матче проигравших не будет. Здесь есть один победитель и это наша страна - Азербайджан.

Обе команды, которые предстанут перед сидящими на трибунах болельщиками на наших землях, очищенных от сепаратистов, каждый азербайджанец, который будет смотреть матч с арены и по телевидению, станут победителями этого поединка. Потому что мы люди страны-победительницы, народ-победитель, с духом победы.

Наверное, в Ханкенди болельщики будут скандировать не названия «Карабах» или МОИК, а лозунги «Карабах - это Азербайджан, да здравствует Азербайджан!» и весь мир услышит победоносный голос нашего народа.

Да, возвращение в Карабах и Ханкенди сопровождается и возвращением на городской стадион Ханкенди. Ожидается, что "Карабах" будет проводить свои домашние матчи в Ханкенди, а не в Баку, пока не переедет на Агдамский городской стадион, известный как "Имарат". «Карабах» в Ханкенди будет восстановлен до тех пор, пока агдамский клуб не вернется в Агдам. А однажды мы станем свидетелями дерби двух Карабахских команд, представляющих Ханкенди и Агдам. Этот день не так уж далек...

Гусейн Вагиф

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