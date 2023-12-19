Туран Манафов: "Сейчас думаю, что не надо было тогда отправляться в Грецию" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

Интервью футболиста "Араз-Нахчывана" Турана Манафова сайту İdman.biz

- Вы участвовали во всех играх «Араз-Нахчывана» в 17-ти турах чемпионата Азербайджана. Можно ли сказать, что вы на пике своей карьеры?

- Тренеры «Араз-Нахчывана» мне доверяют. В каждой игре я делаю все возможное, чтобы доказать, что заслуживаю этого доверия. Я не думаю, что нахожусь на пике своей карьеры. Потому что могу играть гораздо лучше. Когда я смотрю на свою статистику в каждой игре, что сделал не так, а что правильно, то доволен своей игрой процентов на 70-80.

- Этот сезон для вас самый результативный. Все три гола были забиты со штрафных. Вы специально к этому готовитесь?

- Нет, специально не готовлюсь. Я никогда специально не работаю над этим на тренировках. Я не строю живой барьер и не наношу ударов. До этого, когда я играл в «Сабаиле», у меня был гол со штрафного. Но возможностей было не так много. Это часто исходит из философии тренера. Афтандил Гаджиев доверил мне штрафные удары, когда я играл в «Сабаиле». Но шансов нанести удар в нужных мне направлениях не было. Большую часть времени тренер хотел, чтобы я отдавал пасы. А Азер Багиров всегда доверяет мне стандартные ситуации. Он говорит: бей, независимо от расстояния. И я пробиваю, веря в себя.

- Вы забили впечатляющие голы со штрафных в ворота «Сумгаита», «Габалы» и «Сабаха». Какой из голов вы считаете лучшим?

- За свою профессиональную карьеру я забил 6 голов, 5 из них со штрафных. Вообще, больше всего меня радовал гол, который я забил в ворота «Карабаха» в футболке «Сабаила» ​​в сезоне 2021/2022. На тот момент противник был сильнее, чем сейчас. Я не смог реализовать один голевой момент. Затем забил и внес последние штрихи в победу. Я был очень рад тому матчу, который мы выиграли со счетом 3:1. Но самым сложным был тот штрафной, который я забил «Сабаху» в последнем, XVII туре этого сезона. Процент голов с левого фланга был очень низким. Большинство людей думали, что я не бью, а просто пасую. Но это не так. В этом эпизоде ​​наставник сказал бить прямо в ворота. Я еще раз переспросил - «прямо в ворота?», получил ответ «да» и ударил. Бил осознанно. И гол получился на загляденье.

- Вы левый защитник. Эта позиция очень важна в современном футболе. Вам приходится защищаться, а также поддерживать атаки. Разве это не утомительно?

- До 19 лет я играл правым и левым полузащитником. После 19 лет я играл на нынешней позиции по настоянию тренеров, потому что в нашей стране на этой позиции было мало игроков. Конечно, это предполагает большую ответственность. В первых играх сезона была усталость. Но мне было очень комфортно в последних матчах. Главное, правильно бегать и распределять силы. Отыграл 90 минут в матче с «Сабаилом», но если мне сказали бы сыграть еще 90 минут, то сыграл бы еще.

- Вы играли за рубежом. Но карьера в греческом клубе «Олимпиакос Волос» не сложилась. Почему это произошло?

- Сейчас думаю, что не надо было тогда отправляться в Грецию. На мой взгляд, это было неправильное решение. В «Сабаиле» я не играл тогда год, в новом клубе не смог играть полгода. Причина, по которой моя карьера за рубежом не состоялась, стала боль в спине, когда я отправился из «Сабаила» ​​в Грецию. Хоть и лечился недолго, полноценную физиотерапию не прошел. Я играл там в первых турах. Стадионы были настолько плохими, что у меня снова начались боли. Я попросил их, чтобы мое лечение продолжилось. Но они мне не помогли. Плюс были финансовые проблемы. Зарплату не дали и я вернулся, так как не играл.

- После того, что произошло, хотели бы вы снова играть за рубежом?

- Вообще-то, хочу. Если будет хорошее место для моего карьерного роста, то поеду. Конечно, в новом клубе должны быть хорошие условия.

- На каком месте вы видите «Араз-Нахчыван» по итогам сезона?

- Ничего конкретного по поводу места сказать не могу. Если продолжим в том же духе, то сможем бороться за более высокие места и медали. Мы должны максимально использовать возможности, которые открываются на нашем пути. Если сможем это сделать, я верю, что мы даже будем вторыми.

Эмин Ага

İdman.biz