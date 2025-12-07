Наставник "Аякса" сомневается в участии ключевого игрока в матче с "Карабахом"

Главный тренер "Аякса" Фред Грим на пресс-конференции после победы над "Фортуной" (3:1) сообщил, что участие полузащитника Кеннета Тейлора в матче шестого тура Лиги чемпионов против "Карабаха" остается под вопросом, сообщает İdman.Biz.

"Мы пока не знаем, сможет ли Кеннет Тейлор сыграть. Нужно подождать. Он получил травму в матче против "Гронингена", - отметил Грим.

Тейлор является одним из ключевых футболистов центра поля, и его возможное отсутствие может повлиять на игру амстердамцев. Для "Карабаха", который борется за выход из группы, это обстоятельство может стать важным преимуществом перед решающим поединком.

Матч "Карабах" - "Аякс" состоится 10 декабря на стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.

İdman.Biz