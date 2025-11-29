29 Ноября 2025
Белорусский защитник: "В Азербайджане я хорошо себя чувствовал"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Ноября 2025 00:31
Белорусский защитник: "В Азербайджане я хорошо себя чувствовал"

Белорусский защитник Егор Хвалько, ранее выступавший за азербайджанский "Кяпаз", поделился впечатлениями о футбольной жизни в Азербайджане, сообщает İdman.Biz.

Футболист отметил, что годы, проведенные в Азербайджане, оставили у него положительные воспоминания как о стране, так и о клубе.

"В Азербайджане я хорошо себя чувствовал. Баку - европейский город, со своей атмосферой и ритмом. Люди там очень дружелюбные, и находиться в этой среде было комфортно",- цитирует слова футболиста Betnews.by.

Футболист добавил, что психологическая нагрузка в Азербайджане была выше из-за борьбы "Кяпаза" за выживание, но это закладка важного опыта, который помогал ему в дальнейшем.

Говоря о футбольной инфраструктуре, Хвалько подчеркнул, что Азербайджан сделал большой шаг вперед:

"В Азербайджане сейчас построили несколько новых стадионов, в том числе в Гяндже, где я играл. У нас была отличная база с двумя натуральными полями. У многих клубов хорошие базы. Но некоторые стадионы и особенно искусственные газоны требуют обновления. Погодные условия позволяют проводить чемпионат полностью на натуральных полях".

Егор Хвалько провел в Азербайджане три сезона и отметил, что этот период помог ему окрепнуть как игроку и адаптироваться к разным условиям футбола.

İdman.Biz

