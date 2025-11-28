УЕФА оштрафовал "Карабах"

УЕФА вынес дисциплинарное решение в отношении футбольного клуба "Карабах".

Как сообщает İdman.Biz, причиной стали действия болельщиков агдамской команды во время домашнего матча U-19 в рамках IV тура Юношеской лиги УЕФА против "Челси".

Фанаты "Карабаха" допустили расистское поведение в отношении игрока соперника, за что УЕФА оштрафовал клуб на 5 000 евро.

Кроме того, "Карабаху" назначено условное наказание в виде проведения следующего домашнего матча без зрителей. В случае повторения расистских инцидентов со стороны болельщиков в установленный период санкция будет приведена в исполнение.

