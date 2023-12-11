Алияру Агаеву доверили игру "Манчестер Сити"

Судья ФИФА Алияр Агаев получил новое назначение.

İdman.biz сообщает, что наш соотечественник будет главным арбитром матча «Црвена Свезда» (Сербия) – «Манчестер Сити» (Англия) в рамках VI тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Ему будут помогать помощники арбитра ФИФА Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Функцию четвертого судьи будет исполнять Эльчин Масиев. Судить матч будет VAR-судья Алпер Улусой (Турция), а судьей AVAR будет Абдулкадир Битиген (Турция).

Отметим, что игра состоится 13 декабря.

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