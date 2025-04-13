Стартовал заключительный этап ультрамарафона Габала – Ханкенди

Стартовал финальный этап ультрамарафона Габала–Ханкенди.

Как сообщает İdman.biz, заключительный этап начался в Агдаме и завершится сегодня в Ханкенди.

Участники ультрамарафона преодолеют 28 километров в последний соревновательный день.

Отметим, что марафон стартовал в городе Габала, который был объявлен «Столицей спорта».

Общая дистанция ультрамарафона составила 192 километра. Предыдущие этапы прошли по маршрутам: Габала–Агдаш, Агдаш–Барда (65 км) и Барда–Агдам (44 км). Победители каждого из трех этапов были награждены отдельно, а абсолютные победители получат главный приз.

Айтадж Сахяд

İdman.biz