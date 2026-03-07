7 Марта 2026
RU

В рамках "Недели спорта" прошли развлекательные соревнования по легкой атлетике среди воспитанников детских домов - ФОТО

Атлетика
Новости
7 Марта 2026 20:00
15
В рамках "Недели спорта" прошли развлекательные соревнования по легкой атлетике среди воспитанников детских домов - ФОТО

В 6-й день "Недели спорта", инициированной Министерством молодежи и спорта, прошли развлекательные соревнования по легкой атлетике среди воспитанников детских домов.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии, организованном в Бакинском легкоатлетическом центре, приняли участие 48 детей из шести учреждений, продемонстрировавших высокий спортивный дух.

По итогам соревнований первое место занял Детский дом №6 города Шеки. Вторую ступень пьедестала занял Детский дом №5 имени Османа Мирзоева города Лянкяран, а замкнул тройку лидеров Детский дом №4 города Гянджа.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Бакинский марафон 2026": организаторы разъяснили формат
25 Февраля 09:45
Атлетика

"Бакинский марафон 2026": организаторы разъяснили формат

Регистрация участников будет проводиться в единой категории
Азербайджанские атлеты могут попасть в систему "Фенербахче"
23 Февраля 15:01
Атлетика

Азербайджанские атлеты могут попасть в систему "Фенербахче"

Глава департамента атлетики стамбульского клуба рассказал о долгосрочном проекте
Триатлонисты отличились на первенстве Азербайджана по легкой атлетике
22 Февраля 12:30
Атлетика

Триатлонисты отличились на первенстве Азербайджана по легкой атлетике

Рзазаде завоевал золото и серебро, Аббасзаде стал призером на дистанции 3000 метров
В Баку стартует первенство страны по легкой атлетике среди юниоров
18 Февраля 13:03
Атлетика

В Баку стартует первенство страны по легкой атлетике среди юниоров

В турнире выступят спортсмены 2009–2010 годов рождения
Азербайджанский атлет стал победителем международного турнира - ФОТО
17 Февраля 20:34
Атлетика

Азербайджанский атлет стал победителем международного турнира - ФОТО

Соревнования прошли в Турции
Екатерина Сариева: "Рассчитываю обновить свой лучший результат сезона и отобраться на мир" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17 Февраля 15:05
Атлетика

Екатерина Сариева: "Рассчитываю обновить свой лучший результат сезона и отобраться на мир" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Мастер тройного прыжка Екатерина Сариева рассказала о своих планах

Самое читаемое

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце

В Газахе проходит церемония открытия "Спортивной столицы-2026" - ФОТО/ВИДЕО
5 Марта 14:41
Другое

В Газахе проходит церемония открытия "Спортивной столицы-2026" - ФОТО/ВИДЕО

Мероприятие приурочено ко Дню физической культуры и спорта