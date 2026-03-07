В рамках "Недели спорта" прошли развлекательные соревнования по легкой атлетике среди воспитанников детских домов - ФОТО

В 6-й день "Недели спорта", инициированной Министерством молодежи и спорта, прошли развлекательные соревнования по легкой атлетике среди воспитанников детских домов.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии, организованном в Бакинском легкоатлетическом центре, приняли участие 48 детей из шести учреждений, продемонстрировавших высокий спортивный дух.

По итогам соревнований первое место занял Детский дом №6 города Шеки. Вторую ступень пьедестала занял Детский дом №5 имени Османа Мирзоева города Лянкяран, а замкнул тройку лидеров Детский дом №4 города Гянджа.