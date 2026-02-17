Екатерина Сариева: "Рассчитываю обновить свой лучший результат сезона и отобраться на мир" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В легкой атлетике в разгаре зимний сезон. Особенное внимание приковано к лидерам сборной, которые именно сейчас закладывают необходимую базу для успешных выступлений в этом году. Одна из них – мастер тройного прыжка Екатерина Сариева, выступившая на этапе Зимнего тура золотого уровня в Белграде.

В беседе с İdman.Biz спортсменка отметила, что изначально не рассчитывала выступать на международных стартах зимой. "Вы с тренером планировали пропустить зимний сезон. Основной акцент в подготовке был сделан на Игры Исламской Солидарности в Эр-Рияде, на которых я завоевала "бронзу". После такого ответственного старта организму действительно не помешал бы отдых. Но внутри меня что-то откликнулось - появилось ощущение, что нужно двигаться дальше. Конечно, все это мы делаем взвешенно и грамотно, с пониманием нагрузки и задач. Как результат – отправилась на Зимний тур в Белград", - рассказала Сариева.

Легкоатлетка отметила, что открытие сезона получилось для нее особенным. "Первый старт я провела дома – на чемпионате страны в закрытых помещениях. А выезд на этап в столицу Сербии оказался моим первым зарубежным стартом в зимнем сезоне. В этом смысле всегда важно почувствовать международную конкуренцию уже в начале года. Шестое место на этапе Зимнего тура золотого уровня считаю достойным результатом, учитывая очень сильный состав участниц. Выступали спортсменки мирового класса, призеры крупнейших международных соревнований. Такие турниры дают бесценный опыт и понимание, в каком направлении нужно продолжать работу", - подчеркнула Сариева.

Екатерина улетела в тройном прыжке на 13.44 метра, что позволило ей войти в Топ-6. При этом, она показала свой лучший результат сезона. Победу в Зимнем туре одержала сербка Ивана Спанович (14.27), "серебро" завоевала шведка Майя Аскаг (13.79), а "бронзу" выиграла еще одна хозяйка турнира Александриша Митрович (13.62).

Мастер тройного прыжка отметила также рассказала о ближайших планах. Команду ждут Балканские Игры, которые вскоре начнутся в Белграде. "На этих соревнованиях я намерена обновить свой лучший результат сезона, а также побороться за лицензию на чемпионат мира в закрытых помещениях. Он состоится в конце марта в польском городе Торун. Сезон только начинается, впереди много работы, и моя цель - шаг за шагом выходить на более высокий уровень", - заключила Сариева.