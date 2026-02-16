Исмаил Алиев: "Не могу быть полностью доволен результатом "

Азербайджанский атлет Исмаил Алиев занял второе место на международном турнире в Усть-Каменогорске и признался, что не полностью удовлетворен своим результатом.

"Мог выступить лучше, но у меня были небольшие повреждения, поэтому не смог показать все, на что способен", - заявил Алиев в комментариях report.az.

Он отметил, что соревнования прошли на высоком уровне.

"Организация турнира и место проведения мне очень понравились. Конечно, приятно завоевать медаль, но к себе у меня остаются вопросы. Постараюсь на следующих стартах выступить лучше. Мой основной соперник тоже был серьезным, мы не раз встречались на турнирах", - сказал спортсмен.

Алиев подчеркнул, что намерен продолжать борьбу за новые достижения.

"Моя цель - снова побить рекорд Азербайджана. В 2025 году я обновил национальный рекорд, который держался 64 года. В этом году также планирую улучшить его. Буду готовиться к местным и международным соревнованиям и хочу как можно чаще поднимать наш флаг на международной арене", - отметил он.

Спортсмен также заявил, что нацелен на медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.

"Если будет возможность, обязательно постараюсь этого добиться. Я усердно работаю над тем, чтобы показывать высокие результаты. Федерация легкой атлетики Азербайджана оказывает мне поддержку, и я хочу оправдать это достижениями", - добавил Алиев.

Отметим, что на турнире серии World Athletics Indoor Tour Silver Алиев показал результат 16,58 м в толкании ядра и занял второе место.