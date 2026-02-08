9 Февраля 2026
Азербайджанские легкоатлеты обновили национальные рекорды

Атлетика
Новости
8 Февраля 2026 16:14
Азербайджанские легкоатлеты обновили национальные рекорды

Сразу два представителя азербайджанской легкой атлетики отметились рекордными результатами на национальном уровне. Как сообщает İdman.Biz, достижения были зафиксированы в рамках 42-го чемпионата Азербайджана в помещении.

Намиг Бабаев показал результат 1:59.02 в беге на 800 метров, тем самым установив новый рекорд страны в возрастной категории U18. Это достижение стало очередным подтверждением высокого потенциала молодого атлета.

Еще один национальный рекорд был обновлен Илахой Гулиевой. В спринтерской дисциплине на 200 метров спортсменка финишировала с результатом 25.02, что стало лучшим показателем в истории Азербайджана среди атлетов категории U20.

Отмечается, что результаты, показанные молодыми спортсменами, расцениваются как знаковое событие для развития азербайджанской легкой атлетики.

