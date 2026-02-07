8 Февраля 2026
Супруга азербайджанской паралимпийской чемпионки могут пригласить в сборную Азербайджана

7 Февраля 2026 14:26
49
Супруг азербайджанской паралимпийской чемпионки Ламии Велиевой Тембо Джон может быть привлечен в национальную сборную Азербайджана, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report.

В Федерации легкой атлетики Азербайджана подчеркнули, что спортсмен, являющийся уроженцем Южно-Африканской Республики, участвует в различных соревнованиях, организованных Федерацией легкой атлетики Азербайджана, в качестве клубного представителя и в настоящее время не является членом национальной команды.

"От спортсмена поступило обращение с желанием представлять Азербайджан. Вопрос обсужден тренерским штабом сборной, на основании чего определены определенные нормативы. В случае если Тембо Джон выполнит эти требования, его желанию представлять нашу страну может быть дан положительный ответ", - заявили в федерации.

Напомним, что Ламия Велиева завоевала золотую медаль в беге на 400 метров на летних Паралимпийских играх Токио-2020, а также стала чемпионкой Паралимпиады Париж-2024 на дистанции 100 метров.

Тембо Джон 30 января стал победителем бега на 60 метров на Международном зимнем турнире, прошедшем в Баку.

