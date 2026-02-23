23 Февраля 2026
Азербайджанские атлеты могут попасть в систему "Фенербахче"

23 Февраля 2026 15:01
Азербайджанские атлеты могут попасть в систему "Фенербахче"

Руководитель департамента атлетики стамбульского клуба, чемпион мира и Европы Рамиль Гулиев заявил о готовности к международному сотрудничеству и рассмотрению кандидатур перспективных спортсменов из Азербайджана для их интеграции в профессиональную систему подготовки.

Специалист подчеркнул, что клуб открыт для привлечения талантливых атлетов высокого уровня. По словам Гулиева, при соответствии мастерства спортсменов требованиям системы "Фенербахче", такие возможности будут обязательно реализованы.

"Мы открыты для международного сотрудничества. Если появятся спортсмены высокого уровня, готовые развиваться в нашей системе и соответствующие стандартам клуба, мы обязательно рассмотрим варианты их привлечения. Моя цель - построить в "Фенербахче" сильную и современную структуру, которая будет готовить атлетов мирового класса", - отметил глава департамента в интервью Азертадж.

Рамиль Гулиев также добавил, что долгосрочный контракт с турецким клубом позволяет ему сосредоточиться на создании устойчивой научной и тренировочной базы. Несмотря на отсутствие официальных предложений о сотрудничестве от Федерации атлетики Азербайджана на данный момент, специалист подтвердил свою приверженность поддержке национального спорта и обмену опытом.

