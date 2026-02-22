22 Февраля 2026
Триатлонисты отличились на первенстве Азербайджана по легкой атлетике

В Азербайджане состоялось первенство страны по легкой атлетике среди спортсменов 2009–2010 годов рождения, организованное Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, на дистанции 3000 метров Али Рзазаде финишировал первым и завоевал золотую медаль. Риад Аббасзаде занял второе место и стал обладателем серебра.

Кроме того, Рзазаде успешно выступил и в беге на 1500 метров. Он занял второе место, пополнив свою коллекцию еще одной медалью на турнире.

İdman.Biz
