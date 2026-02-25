25 Февраля 2026
"Бакинский марафон 2026": организаторы разъяснили формат

Атлетика
Новости
25 Февраля 2026 09:45
30
Организаторы "Бакинского марафона 2026" разъяснили формат участия и систему фиксации результатов.

Как сообщает İdman.Biz, регистрация участников будет проводиться в единой категории без предварительного выбора дистанции.

По маршруту забега предусмотрены отдельные финишные линии для дистанций 10 км и 21 км, что позволит фиксировать промежуточные результаты.

Участники, преодолевшие 10 км, получат сертификаты. Все бегуны, завершившие полную дистанцию 42 км, будут награждены медалями.

Также медали предусмотрены для участников, которые не завершат марафон, но пересекут отметку полумарафона — их получат первые 2000 финишеров на дистанции 21 км.

İdman.Biz
