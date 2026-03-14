Определены победители весеннего чемпионата Баку по кроссу - ФОТО

На Бакинском государственном ипподроме успешно прошел весенний чемпионат столицы по кроссовому бегу, организованный Бакинским главным управлением по делам молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях приняли участие спортсмены в категориях мужчин и женщин на различных дистанциях: 1, 2, 3, 4, 6 и 10 км.

Между атлетами развернулась напряженная борьба. По итогам забегов были определены лучшие результаты в каждой возрастной группе, после чего состоялись церемонии награждения победителей и призеров чемпионата.

Отметим, что кроссовый бег остается одним из самых доступных и зрелищных видов легкой атлетики, требующим от спортсменов выносливости, тактического мышления и умения правильно распределять силы на протяжении всей дистанции. Подобные массовые соревнования способствуют популяризации здорового образа жизни и легкой атлетики среди жителей столицы, а также служат важным этапом отбора для формирования сборных команд города.