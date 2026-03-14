Определены победители весеннего чемпионата Баку по кроссу - ФОТО

14 Марта 2026
RU

Атлетика
Новости
13
Определены победители весеннего чемпионата Баку по кроссу

На Бакинском государственном ипподроме успешно прошел весенний чемпионат столицы по кроссовому бегу, организованный Бакинским главным управлением по делам молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях приняли участие спортсмены в категориях мужчин и женщин на различных дистанциях: 1, 2, 3, 4, 6 и 10 км.

Между атлетами развернулась напряженная борьба. По итогам забегов были определены лучшие результаты в каждой возрастной группе, после чего состоялись церемонии награждения победителей и призеров чемпионата.

Отметим, что кроссовый бег остается одним из самых доступных и зрелищных видов легкой атлетики, требующим от спортсменов выносливости, тактического мышления и умения правильно распределять силы на протяжении всей дистанции. Подобные массовые соревнования способствуют популяризации здорового образа жизни и легкой атлетики среди жителей столицы, а также служат важным этапом отбора для формирования сборных команд города.

İdman.Biz
Тэги:

