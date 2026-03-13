13 Марта 2026
RU

Анна Скидан: "На данный момент тренируюсь с мужем и дочкой" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Атлетика
Новости
13 Марта 2026 11:27
17
Анна Скидан: "На данный момент тренируюсь с мужем и дочкой" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В этом году основным стартом для азербайджанской спортсменки - метательницы молота - Анны Скидан будет чемпионат Европы в Бирмингеме, который ознаменует ее полноценное возвращение в большой спорт после декретного отпуска.

В беседе с İdman.Biz А.Скидан отметила, что на позднее возвращение к тренировкам повлияли и погодные условия в Украине, где она живет и тренируется. "У нас была очень холодная зима в этом году. Поэтому я вышла в метательный сектор в конце февраля, готовлюсь уже две недели. На данный момент тренируюсь с мужем и дочкой - они лучшая группа поддержки и совершенно новый опыт для меня. Дочь растет быстро и очень интересно наблюдать за ее успехами. Надеюсь, что скоро решится вопрос с тренером", - рассказала Скидан.

Металельница молота подчеркнула, что основным стартом сезона станет чемпионат Европы, который состоится 10-16 августа в Бирмингеме. "Для меня это главное соревнование года, до начала которого остается пять месяцев. В данный момент работаю над физикой и восстановлением. Начала уже добавлять веса в штанге, что меня особенно радует. Потому что после такой долгой паузы я очень рада, что мышечная память помнит "движение". Готовлю тело к серьезным нагрузкам", - признается легкоатлетка.

Скидан рассказала и о ближайших турнирных планах в рамках подготовки к чемпионату континента. "Рассчитываю начать соревноваться в июне. Пока что в планах Кубок Украины - коммерческий турнир с международным статусом. Но будем смотреть на текущие кондиции и прогресс. Главное, что самочувствие хорошее, весна радует теплом и тем, что можно спокойно выходить на воздух и работать", - сказала спортсменка.

Скидан рассказала и о специфике тренировок в метании молота. "Наш вид сложнокоординационный, то есть состоит из технической и силовой составляющей. Много технической работы на открытом воздухе в любое время года и в любую погоду. Это и длинные накручивания, и работа с коротким-тяжелым молотом, адаптированные снаряды в виде блина на тросе с ручкой, ну и, конечно же, силовые упражнения со штангой, такие, как приседания и становая тяга для поднятия силы", - подчеркнула она.

Отметим, что спортсменка является автором национального рекорда. Три года назад на чемпионате мира в Будапеште она метнула снаряд на 77.10 метров, обновив достижение.

İdman.Biz

Новости по теме

Арман Дюплантис в 15‑й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом
08:12
Атлетика

Арман Дюплантис в 15‑й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

До этого он переписал рекорд в сентябре 2025 года на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио
В Баку прошел легкоатлетический турнир среди госслужащих
12 Марта 16:49
Атлетика

В Баку прошел легкоатлетический турнир среди госслужащих - ФОТО

Сотрудники восьми ведомств определили сильнейших
В Баку пройдет чемпионат города по кроссу
12 Марта 13:19
Атлетика

В Баку пройдет чемпионат города по кроссу

Соревнования состоятся в Чыдырском конноспортивном центре
В рамках "Недели спорта" прошли развлекательные соревнования по легкой атлетике среди воспитанников детских домов - ФОТО
7 Марта 20:00
Атлетика

В рамках "Недели спорта" прошли развлекательные соревнования по легкой атлетике среди воспитанников детских домов - ФОТО

В мероприятии приняли участие 48 детей из шести учреждений
"Бакинский марафон 2026": организаторы разъяснили формат
25 Февраля 09:45
Атлетика

"Бакинский марафон 2026": организаторы разъяснили формат

Регистрация участников будет проводиться в единой категории
Азербайджанские атлеты могут попасть в систему "Фенербахче"
23 Февраля 15:01
Атлетика

Азербайджанские атлеты могут попасть в систему "Фенербахче"

Глава департамента атлетики стамбульского клуба рассказал о долгосрочном проекте

Самое читаемое

Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12 Марта 16:11
Другое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Бабек Алиев о внутреннем расколе в азербайджанских единоборствах и политических кознях США в МОК
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
11 Марта 00:00
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Два "серебра" и три "бронзы"