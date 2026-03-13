Анна Скидан: "На данный момент тренируюсь с мужем и дочкой" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В этом году основным стартом для азербайджанской спортсменки - метательницы молота - Анны Скидан будет чемпионат Европы в Бирмингеме, который ознаменует ее полноценное возвращение в большой спорт после декретного отпуска.

В беседе с İdman.Biz А.Скидан отметила, что на позднее возвращение к тренировкам повлияли и погодные условия в Украине, где она живет и тренируется. "У нас была очень холодная зима в этом году. Поэтому я вышла в метательный сектор в конце февраля, готовлюсь уже две недели. На данный момент тренируюсь с мужем и дочкой - они лучшая группа поддержки и совершенно новый опыт для меня. Дочь растет быстро и очень интересно наблюдать за ее успехами. Надеюсь, что скоро решится вопрос с тренером", - рассказала Скидан.

Металельница молота подчеркнула, что основным стартом сезона станет чемпионат Европы, который состоится 10-16 августа в Бирмингеме. "Для меня это главное соревнование года, до начала которого остается пять месяцев. В данный момент работаю над физикой и восстановлением. Начала уже добавлять веса в штанге, что меня особенно радует. Потому что после такой долгой паузы я очень рада, что мышечная память помнит "движение". Готовлю тело к серьезным нагрузкам", - признается легкоатлетка.

Скидан рассказала и о ближайших турнирных планах в рамках подготовки к чемпионату континента. "Рассчитываю начать соревноваться в июне. Пока что в планах Кубок Украины - коммерческий турнир с международным статусом. Но будем смотреть на текущие кондиции и прогресс. Главное, что самочувствие хорошее, весна радует теплом и тем, что можно спокойно выходить на воздух и работать", - сказала спортсменка.

Скидан рассказала и о специфике тренировок в метании молота. "Наш вид сложнокоординационный, то есть состоит из технической и силовой составляющей. Много технической работы на открытом воздухе в любое время года и в любую погоду. Это и длинные накручивания, и работа с коротким-тяжелым молотом, адаптированные снаряды в виде блина на тросе с ручкой, ну и, конечно же, силовые упражнения со штангой, такие, как приседания и становая тяга для поднятия силы", - подчеркнула она.

Отметим, что спортсменка является автором национального рекорда. Три года назад на чемпионате мира в Будапеште она метнула снаряд на 77.10 метров, обновив достижение.