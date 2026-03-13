13 Марта 2026
Арман Дюплантис в 15‑й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

13 Марта 2026 08:12
Двукратный олимпийский чемпион Арман Дюплантис в 15‑й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

26‑летний шведский спортсмен взял высоту 6,31 метра на турнире Mondo Classic, который проходит в шведском городе Уппсала, сообщает İdman.Biz.

Дюплантис в 15‑й раз обновил мировое достижение. До этого он переписал рекорд в сентябре 2025 года на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио, когда показал результат 6,30 м.

Швед завоевал "золото" на Играх‑2020 в Токио и Олимпиаде‑2024 в Париже. В его активе также по три победы на чемпионатах мира и Европы. Кроме того, он трижды выиграл "золото" на чемпионатах мира в помещении.

