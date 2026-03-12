В Баку прошел легкоатлетический турнир среди госслужащих - ФОТО

В Бакинском центре легкой атлетики состоялся турнир по легкой атлетике среди сотрудников государственных структур Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, в соревнованиях приняли участие 30 человек - 19 мужчин и 11 женщин, представлявших восемь различных ведомств.

В женском забеге на 60 метров призовые места заняли Мелекханым Мамедова и Закия Керимли из Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), а также Илькана Гасымова из Министерства иностранных дел (МИД). Среди мужчин на этой дистанции победил Илькин Ализаде (МЧС), второе место занял Гюндуз Джафарзаде (Минтруда), третьим стал Рустам Рустамов (SOCAR).

На дистанции 400 метров среди женщин лучший результат показала Мелекханым Мамедова (МЧС), второй финишировала Сима Сафарова (МЧС), третьей стала Ильканя Гасимова (МИД). В мужском забеге на 800 метров победу одержал Джалал Сулейманов (МЧС), вторым стал Ильгар Мамедов (МЧС), третье место занял Парвиз Асланов (AzerGold).

В соревнованиях по прыжкам в длину среди женщин первое место заняла Халида Джафарова (SOCAR), второй стала Закийя Керимли (МЧС), третьей - Зарифа Мамедова (SOCAR). У мужчин лучший результат показал Рустам Рустамов (SOCAR), второе место занял Евгений Касилов (МЧС), третьим стал Гюндуз Джафарзаде (Минтруда).