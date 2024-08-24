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Яйлагюль Рамазанова: "Если они хотят быть сильными и терпеливыми..."

Стрельба из лука
Новости
24 Августа 2024 13:01
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Яйлагюль Рамазанова: "Если они хотят быть сильными и терпеливыми..."

«Наша арена сегодня полна».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила лучница сборной Азербайджана Яйлагюль Рамазанова.

Она высказала свое мнение о чемпионате страны и первенстве, которое стартовало сегодня. Рамазанова поблагодарила Министерство молодежи и спорта и федерацию за поддержку:

«Они создали для нас такие великолепные условия. Этот вид спорта очень хорош. Если кто-то хочет быть сильным и терпеливым, им следует практиковаться в стрельбе из лука. Этот вид спорта инерционный, а значит, можно либо выиграть, либо проиграть. Все зависит от вас и погоды. Очень приятно, что я познакомила нашу страну с миром в этом виде спорта».

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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