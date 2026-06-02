Определились победители первенства Азербайджана по стрельбе из лука в Баку - ФОТО

В Баку завершилось первенство Азербайджана по стрельбе из лука среди спортсменов в возрастных категориях U-15, U-18 и U-21, по итогам которого определились имена всех победителей и призеров.
Как сообщает İdman.Biz, соревнования прошли в Говсанском олимпийском спортивном комплексе при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации стрельбы из лука Азербайджана.
Победители и призеры соревнований:
Категория U-15
Девушки:
1. Сона Рустамли
2. Марьям Ибрагимли
3. Бану Мамедова
Юноши:
1. Мухаммед Исмаилов
2. Ахмед Исмаилов
3. Салех Мамедли
Категория U-18
Девушки:
1. Захра Джарчилы
2. Сумейя Бадалли
3. Ягмур Гурбанлы
Юноши:
1. Нурлан Рагимли
2. Сердар Велиев
3. Гусейн Магеррамов
Категория U-21
Девушки:
1. Фатима Гусейнли
2. Алия Алиева
3. Ксения Бутрик
Юноши:
1. Али Ганбарли
2. Анар Джавадзаде
3. Ислам Исмаилов
Отметим, что награды и медали победителям вручили директор Говсанского олимпийского спортивного комплекса Али Меликзаде, сотрудница Дома молодежи Сураханского района Айсель Гаджиева и заведующий отделом Федерации стрельбы из лука Кямран Гасанзаде.