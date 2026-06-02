2 Июня 2026 21:00
Определились победители первенства Азербайджана по стрельбе из лука в Баку - ФОТО

В Баку завершилось первенство Азербайджана по стрельбе из лука среди спортсменов в возрастных категориях U-15, U-18 и U-21, по итогам которого определились имена всех победителей и призеров.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования прошли в Говсанском олимпийском спортивном комплексе при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации стрельбы из лука Азербайджана.

Победители и призеры соревнований:

Категория U-15

Девушки:

1. Сона Рустамли

2. Марьям Ибрагимли

3. Бану Мамедова

Юноши:

1. Мухаммед Исмаилов

2. Ахмед Исмаилов

3. Салех Мамедли

Категория U-18

Девушки:

1. Захра Джарчилы

2. Сумейя Бадалли

3. Ягмур Гурбанлы

Юноши:

1. Нурлан Рагимли

2. Сердар Велиев

3. Гусейн Магеррамов

Категория U-21

Девушки:

1. Фатима Гусейнли

2. Алия Алиева

3. Ксения Бутрик

Юноши:

1. Али Ганбарли

2. Анар Джавадзаде

3. Ислам Исмаилов

Отметим, что награды и медали победителям вручили директор Говсанского олимпийского спортивного комплекса Али Меликзаде, сотрудница Дома молодежи Сураханского района Айсель Гаджиева и заведующий отделом Федерации стрельбы из лука Кямран Гасанзаде.

