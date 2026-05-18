18 Мая 2026
RU

Представитель Азербайджана впервые вошел в комитет World Archery Europe - ФОТО

Стрельба из лука
Новости
18 Мая 2026 16:23
11
Представитель Азербайджана впервые вошел в комитет World Archery Europe

Генеральный секретарь Федерации стрельбы из лука Азербайджана Фарид Халилов вошел в состав официального комитета Европейской федерации стрельбы из лука (World Archery Europe).

Как сообщает İdman.Biz, решение было принято на 20-м Конгрессе World Archery Europe, который прошел 17 мая в турецкой Анталье с участием представителей 38 европейских стран.

Халилов был избран в Комитет по развитию и техническим вопросам федерации, который занимается вопросами развития стрельбы из лука и технического направления среди стран-участниц.

Отметим, что Халилов стал первым представителем Азербайджана, который вошел в состав официального комитета World Archery Europe. По итогам голосования Фарид Халилов набрал необходимое количество голосов уже в первом туре.

Избрание представителя Азербайджана в состав официального комитета World Archery Europe стало важным событием для отечественной стрельбы из лука и очередным шагом к более активному участию страны в развитии этого вида спорта на международном уровне.

В рамках конгресса также состоялись выборы нового руководства организации. После 20 лет работы пост президента покинул Марио Скарцелла. Новым главой федерации был избран представитель Турции Хакан Чакыроглу, ранее занимавший должность вице-президента.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лучники Азербайджана выступят на Евро - ФОТО
15 Мая 17:22
Стрельба из лука

Лучники Азербайджана выступят на Евро - ФОТО

Команда завершает подготовку к турниру в турецкой Анталье

Сборная Азербайджана по стрельбе из лука проводит сборы с Беларусью в Губе - ФОТО
16 Апреля 14:52
Стрельба из лука

Сборная Азербайджана по стрельбе из лука проводит сборы с Беларусью в Губе - ФОТО

Подготовка продлится до 20 апреля

Сборная Азербайджана по парастрельбе из лука начала сборы в Загатале
13 Апреля 13:58
Стрельба из лука

Сборная Азербайджана по парастрельбе из лука начала сборы в Загатале

В тренировках принимают участие семь спортсменов

Азербайджанским лучникам присвоены очередные спортивные разряды - ФОТО
9 Апреля 22:34
Стрельба из лука

Азербайджанским лучникам присвоены очередные спортивные разряды - ФОТО

В Федерации стрельбы из лука состоялась встреча со спортсменами
Завершился первый этап Кубка города Баку по стрельбе из лука - ФОТО
5 Апреля 20:30
Стрельба из лука

Завершился первый этап Кубка города Баку по стрельбе из лука - ФОТО

Определились победители среди взрослых и юниоров

Определились финалисты первого этапа Кубка города Баку - ФОТО
4 Апреля 21:14
Стрельба из лука

Определились финалисты первого этапа Кубка города Баку - ФОТО

Победители и призеры будут награждены соответствующими медалями и дипломами

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше