Азербайджанским лучникам присвоены очередные спортивные разряды - ФОТО

В Федерации стрельбы из лука Азербайджана состоялась встреча со спортсменами.

Как сообщает İdman.Biz, на встрече, прошедшей с участием генерального секретаря федерации Фарида Халилова, обсуждались последние достижения атлетов, а также состоялось вручение новых спортивных разрядов.

Своим владельцам были переданы удостоверения, подтверждающие официальные спортивные разряды, утвержденные Главным управлением молодежи и спорта города Баку. Алия Алиева, Лала Абдурахманова и Дильгуша Садыгова получили удостоверения "Кандидат в мастера спорта" (КМС), а Лала Исмайлова, Сона Рустамли и Нурлан Рагимли — удостоверения "I разряда".

В ходе встречи генеральный секретарь Фарид Халилов поздравил спортсменов с достигнутыми успехами, подчеркнув, что эти разряды являются важным этапом в их профессиональной карьере. Было отмечено, что следующая цель атлетов — достижение более высокой ступени, звания "Мастер спорта", и достойное представление Азербайджана на международных аренах.