RU

Сборная Азербайджана по стрельбе из лука проводит сборы с Беларусью в Губе - ФОТО

Стрельба из лука
Новости
16 Апреля 2026 14:52
17
Сборная Азербайджана по стрельбе из лука находится в Губе на совместных учебно-тренировочных сборах с национальной командой Беларуси.

Как сообщает İdman.Biz, со ссылкой на Федерацию стрельбы из лука Азербайджана, подготовительный процесс стартовал 10 апреля и продлится до 20 апреля. Основной задачей сборов является повышение физической выносливости спортсменов, совершенствование тактической подготовки, а также обмен опытом между двумя командами.

В ходе тренировочного цикла участники обеих сборных работают как индивидуально, так и в групповых форматах, выполняя предусмотренные программой занятия.

Совместные сборы рассматриваются как часть подготовки к предстоящим международным соревнованиям сезона.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

