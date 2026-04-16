Сборная Азербайджана по стрельбе из лука проводит сборы с Беларусью в Губе - ФОТО

Сборная Азербайджана по стрельбе из лука находится в Губе на совместных учебно-тренировочных сборах с национальной командой Беларуси.

Как сообщает İdman.Biz, со ссылкой на Федерацию стрельбы из лука Азербайджана, подготовительный процесс стартовал 10 апреля и продлится до 20 апреля. Основной задачей сборов является повышение физической выносливости спортсменов, совершенствование тактической подготовки, а также обмен опытом между двумя командами.

В ходе тренировочного цикла участники обеих сборных работают как индивидуально, так и в групповых форматах, выполняя предусмотренные программой занятия.

Совместные сборы рассматриваются как часть подготовки к предстоящим международным соревнованиям сезона.