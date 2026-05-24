Азербайджанский лучник впервые в истории завоевал путеку на Евроигры

24 Мая 2026 15:16
Представитель сборной Азербайджана по стрельбе из лука Магомед Алиев вошел в историю национального спорта.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанский спортсмен завоевал лицензию на Европейские игры 2027 года, которые пройдут в Стамбуле (Турция).

Это первая в истории Азербайджана лицензия на Европейские игры среди мужчин в стрельбе из лука.

Ранее ни одному азербайджанскому лучнику не удавалось добиться подобного результата.

Отмечается, что успех Магомед Алиева также стал важным шагом на пути к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

İdman.Biz
