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В Баку продолжается второй этап городского Кубка по стрельбе из лука - ФОТО

Стрельба из лука
Новости
26 Июня 2026 21:32
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В Баку продолжается второй этап городского Кубка по стрельбе из лука

В Баку продолжается второй этап "Кубка города Баку" по стрельбе из лука.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование проводится совместно Федерацией стрельбы из лука Азербайджана и Бакинским городским управлением молодежи и спорта.

В рамках турнира завершились пробные выстрелы среди взрослых спортсменов и участников категории U15. Также подошли к концу соревнования среди юных лучников, выступавших на дистанции 40 метров.

По итогам квалификационных этапов среди 14 спортсменов категории U15 стали известны участники финала. У юношей за медали поборются Магомед Исмайлов, Али Мамедов, Ахмед Исмайлов и Салех Мамедли. Среди девушек в финал вышли Марьям Ибрагимли, Бану Мамедова, Сельджан Мамедли и Сона Рустамли.

Согласно программе турнира, завтра состоится официальная церемония открытия, а также пройдут квалификационные этапы среди взрослых.

Все победители второго этапа "Кубка города Баку" определятся 28 июня после решающих финальных поединков.

İdman.Biz

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