Магомедали Алиев: “Тренер по борьбе грозил сделать из меня лучника – в итоге я им стал” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ - ФОТО

Азербайджанский стрелок из лука Магомедали Алиев постепенно прокладывает путь к большим достижениям. Ранее о мужской сборной Азербайджана в этом виде спорта было слышно немного, однако, похоже, ситуация начинает меняться. Алиев неоднократно устанавливал национальные рекорды. А на недавнем чемпионате Европы завоевал первую в истории Азербайджана лицензию (среди мужчин) на Европейские игры.

В беседе с İdman.Biz 23-летний спортсмен рассказал, что для него значит это достижение.

“Чемпионат Европы прошел для меня очень успешно и продуктивно. Перед соревнованиями у нас были полтора месяца сборов. Благодаря правильному плану, составленному тренерами, удалось добиться результата.

Эта лицензия имеет большое значение для страны и нашего вида спорта. Она показала, что мы сильное государство, которое хочет развиваться во всех направлениях и делает для этого все возможное. Теперь есть целый год, чтобы как можно лучше подготовиться к Европейским играм. Также начнутся квалификационные соревнования к Олимпиаде. Хотим завоевать лицензию на первом же турнире”, – заявил он.

Магомедали Алиев считает, что первый большой успех азербайджанской стрельбы из лука на Олимпиаде не заставит себя долго ждать: “Олимпийское “золото” в ближайшем будущем – вполне реально. Европейские игры – один из этапов, который позволяет приблизиться к этой цели. Будем больше работать, исправлять ошибки, чтобы не просто принести стране олимпийскую лицензию, но и медаль”.

За стремлениями Алиева стоит непростой путь, который привел его в этот вид спорта. С шести лет он профессионально занимался футболом. Однако из-за перелома ноги был вынужден временно покинуть спорт. Восстановившись, парень начал заниматься борьбой и даже вызывался в сборную. Но вновь возникли проблемы со здоровьем – на этот раз со спиной. Врачи запретили ему продолжать тренировки.

“Я занимался борьбой в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан. Наш зал был очень близко с секцией по стрельбе из лука. Их разделяло буквально 15-20 метров. Мой на тот момент тренер даже шутил: “Если не будет получаться в борьбе, отправлю тебя на стрельбу из лука”. А в итоге так получилось, что я пришел туда добровольно”.

Поэтому, когда пришло время выбирать менее травмоопасный вид спорта, Магомедали Алиев решил попробовать себя в стрельбе из лука. Хотя и не ожидал, что все зайдет так далеко.

“Честно говоря, не думал, что настолько серьезно увлекусь и буду заниматься профессионально. В то время главным тренером сборной был Сергей Господинов. Он увидел во мне талант и начал со мной работать. Спустя год занятий я занял второе место на чемпионате Азербайджана. Стал тренироваться еще усерднее и уже через два года этот спорт стал моей профессией. Занимаюсь им уже почти восемь лет”.

Атлет уверен, что не смог бы добиться результатов, если бы не его отец:

“Если бы не поддержка отца, ничего бы не получилось. Не всегда все идет гладко – бывают неудачи и трудности. Но папа всегда говорил: "Попробуй". Я никогда не чувствовал себя одиноким на этом пути. Благодаря этому не ушел из профессионального спорта и пришел в стрельбу из лука. Большую роль играет и дисциплина, потому что мотивация есть не всегда. Отец с детства повторял: что бы ни случилось, не уходи из спорта. Ведь это не только про достижения, но прежде всего про духовное и физическое здоровье”.

Кроме того, Магомедали Алиев большое внимание в своей жизни уделяет образованию. Он получил степень бакалавра в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности по специальности “Геология и геофизическая инженерия”. А сейчас продолжает обучение в магистратуре того же университета по направлению нефтегазовой отрасли.

“Я с детства тянусь к знаниям. Помимо азербайджанского владею английским, русским, турецким, немецким, а также испанским и арабским на среднем уровне. Книги очень важны в жизни. Поверьте, все победы начинаются с формирования личности. Мой главный жизненный принцип заключается в том, что сначала я должен стать сильной личностью, достичь своего максимума, а уже потом все остальное обязательно сложится успешно”, – делится он.