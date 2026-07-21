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Спортивные журналисты впервые соревновались в стрельбе из лука - ФОТО

Стрельба из лука
Новости
21 Июля 2026 16:47
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Спортивные журналисты впервые соревновались в стрельбе из лука - ФОТО

Федерация стрельбы из лука организовала первый турнир среди спортивных журналистов по случаю Национального дня печати, который отмечается 22 июля.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование было проведено с целью повысить интерес представителей СМИ к этому виду спорта, а также проверить их точность, терпение и концентрацию.

В турнире приняли участие 27 журналистов из 17 различных СМИ - 10 женщин и 17 мужчин. Участники соревновались в стрельбе по мишени с дистанции 10 метров.

После квалификационного этапа состоялись финальные встречи.

Среди мужчин первое место занял Аяз Гурбанов, представлявший Flashscore.com. Вторым стал Эльвин Джамалов из Baku-baku.az, третье место занял Афган Габибов, представлявший Active Life Group.

В женском турнире победу одержала Ульвия Сабиргызы из Nəzər.Media. Второе место заняла Фахрия Гараева, представлявшая 90deqiqe.az, третьей стала Гюльнара Садыхова из Real TV.

По завершении соревнований победителям и призерам вручили дипломы, медали и специальные подарки.

Награды призерам женского турнира вручила пресс-секретарь Федерации стрельбы из лука Азербайджана Айнур Гусейнова, а мужчинам - начальник отдела федерации Камран Гасанзаде.

İdman.Biz
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