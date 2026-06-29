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Определились победители второго этапа Кубка Баку по стрельбе из лука - ФОТО

Стрельба из лука
Новости
29 Июня 2026 00:00
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Определились победители второго этапа Кубка Баку по стрельбе из лука - ФОТО

В столице завершился второй этап Кубка города Баку по стрельбе из лука. Соревнования были организованы совместно Федерацией стрельбы из лука Азербайджана и Главным управлением молодежи и спорта города Баку, сообщает İdman.Biz.

В ходе турнира, прошедшего в условиях напряженной борьбы, были определены победители и призеры в категориях взрослых спортсменов и подростков до 15 лет (U-15).

Результаты соревнований во всех категориях:

Взрослые

Женщины:

1. Яйлагюль Рамазанова

2. Лала Абдурахманова

3. Фатима Гусейнли

Мужчины:

1. Нурлан Рагимли

2. Сардар Велиев

3. Мухаммедали Алиев

Подростки (U-15)

Девочки:

1. Сона Рустамли

2. Марьям Ибрагимли

3. Бану Мамедова

Мальчики:

1. Мухаммед Исмаилов

2. Али Мамедов

3. Салех Мамедли

Награды победителям и призерам турнира вручили начальник отдела Федерации стрельбы из лука Азербайджана Кямран Гасанзаде и главный тренер национальной сборной Натиг Фазилов.

İdman.Biz
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