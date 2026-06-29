Определились победители второго этапа Кубка Баку по стрельбе из лука - ФОТО

В столице завершился второй этап Кубка города Баку по стрельбе из лука. Соревнования были организованы совместно Федерацией стрельбы из лука Азербайджана и Главным управлением молодежи и спорта города Баку, сообщает İdman.Biz.
В ходе турнира, прошедшего в условиях напряженной борьбы, были определены победители и призеры в категориях взрослых спортсменов и подростков до 15 лет (U-15).
Результаты соревнований во всех категориях:
Взрослые
Женщины:
1. Яйлагюль Рамазанова
2. Лала Абдурахманова
3. Фатима Гусейнли
Мужчины:
1. Нурлан Рагимли
2. Сардар Велиев
3. Мухаммедали Алиев
Подростки (U-15)
Девочки:
1. Сона Рустамли
2. Марьям Ибрагимли
3. Бану Мамедова
Мальчики:
1. Мухаммед Исмаилов
2. Али Мамедов
3. Салех Мамедли
Награды победителям и призерам турнира вручили начальник отдела Федерации стрельбы из лука Азербайджана Кямран Гасанзаде и главный тренер национальной сборной Натиг Фазилов.