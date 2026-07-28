В Баку пройдут чемпионат и Кубок Азербайджана по стрельбе из лука

Чемпионат и Кубок Азербайджана по стрельбе из лука пройдут 7-9 августа в Конноспортивном центре Бина.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования организует Федерация стрельбы из лука Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта. В турнире примут участие около 50 спортсменов.

Участники категории U15 будут стрелять с дистанции 40 метров, спортсмены U-18 - с 60 метров, а взрослые - с 70 метров.

Согласно программе, 7 августа состоятся пробные стрельбы и тренировки. Квалификационные и отборочные этапы пройдут 8 августа, а финальные встречи и определение победителей намечены на 9 августа.

Спортсменов, занявших призовые места, наградят медалями, дипломами и специальными призами Федерации стрельбы из лука Азербайджана.