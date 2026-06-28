Состоялись финалы Кубка Баку по стрельбе из лука

В столице Азербайджана успешно завершился второй этап Кубка города Баку по стрельбе из лука, который является одним из ключевых событий в местном спортивном календаре. Как сообщает İdman.Biz, соревнования открыли официальные лица, среди которых были заведующий спортивным сектором Главного управления молодежи и спорта города Баку Рашад Алиев и представитель национальной федерации Кямран Гасанзаде. Они подчеркнули важность таких внутренних турниров для популяризации этого вида спорта, развития молодых талантов и их качественной подготовки к будущим международным стартам.

В состязаниях принял участие 31 спортсмен, они соперничали в меткости на классической дистанции 70 метров. После квалификационных раундов и рейтинговых отборов определилась группа сильнейших лучников страны, пробившихся в финальную стадию соревнований. В решающий день за медали и главный трофей вели борьбу спортсмены, показавшие наивысшие результаты в предварительные дни.

По итогам финала определились победители и призеры Кубка города. В мужском зачете в число сильнейших вошли Магомедали Алиев, Сердар Велиев, Али Ганбарли и Нурлан Рагимли. Среди женщин главную конкуренцию на составили Яйлагюль Рамазанова, Фатима Гусейнли, Светлана Симонова и Лала Абдурахманова. Все триумфаторы были награждены дипломами и памятными призами организаторов.