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Состоится второй этап Кубка Баку по стрельбе из лука

Стрельба из лука
Новости
16 Июня 2026 13:37
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Состоится второй этап Кубка Баку по стрельбе из лука

Федерация стрельбы из лука Азербайджана и Бакинское городское управление молодежи и спорта совместно организуют второй этап Кубка города Баку по стрельбе из лука.

Как сообщает İdman.Biz, об этом рассказали в Федерации стрельбы из лука Азербайджана.

Отмечается, что спортсмены будут бороться за кубок в двух категориях, выходя на рубеж перед мишенями. Согласно регламенту, участники категории U15 будут стрелять с дистанции 40 метров, а взрослые спортсмены - с 70 метров.

26 июня пройдут пробные и тренировочные стрельбы, а также основные соревнования в категории U15. 27 июня состоятся основные этапы состязаний среди взрослых спортсменов.

В заключительный день турнира, 28 июня, пройдут решающие финальные встречи, которые определят победителей, а также церемония награждения.

В матчах, проводимых по олимпийской системе, отличившиеся спортсмены будут награждены дипломами соответствующих степеней и медалями.

Отмечается, что соревнования пройдут с 26 по 28 июня на стадионе Олимпийского спортивного комплекса в Говсане.

İdman.Biz
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