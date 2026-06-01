1 Июня 2026
RU

Стартовало первенство Азербайджана по стрельбе из лука среди молодежи - ФОТО

Стрельба из лука
Новости
1 Июня 2026 17:15
26
Стартовало первенство Азербайджана по стрельбе из лука среди молодежи

Состоялась официальная церемония открытия первенства Азербайджана по стрельбе из лука среди молодежи.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие представители Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Федерации стрельбы из лука Азербайджана.

Заведующий сектором олимпийских и паралимпийских видов спорта министерства Айдын Мамедов поприветствовал участников соревнований и отметил успехи государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта, а также популяризации массового спорта в стране.

Он подчеркнул важность республиканских соревнований подобного уровня для выявления потенциала молодых спортсменов и их дальнейшего развития.

В свою очередь руководитель отдела организации соревнований и работы с клубами Федерации стрельбы из лука Азербайджана Камран Гасанзаде пожелал участникам успешного выступления.

После официальной части стартовал квалификационный этап турнира.

В первый день соревнований на линию стрельбы вышли 49 лучников в возрастных категориях U-15, U-18 и U-21. Спортсмены выполняли квалификационные нормативы на дистанциях 40, 60 и 70 метров, выполнив в общей сложности по 72 выстрела в двух сессиях.

По итогам квалификации определились участники следующего этапа соревнований.

Во второй день первенства состоятся поединки 1/8, 1/4 и 1/2 финала, а также решающие встречи за медали. Победители и призеры будут награждены дипломами, медалями и памятными подарками.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский лучник впервые в истории завоевал путеку на Евроигры
24 Мая 15:16
Стрельба из лука

Азербайджанский лучник впервые в истории завоевал путеку на Евроигры

Магомед Алиев добился исторического успеха для мужской сборной

В Азербайджане стартует первенство страны по стрельбе из лука
22 Мая 18:12
Стрельба из лука

В Азербайджане стартует первенство страны по стрельбе из лука

49 спортсменов поборются за медали в трех возрастных категориях

Азербайджанские лучницы вышли в следующий этап Евро- ФОТО
20 Мая 19:45
Стрельба из лука

Азербайджанские лучницы вышли в следующий этап Евро- ФОТО

Женская сборная Азербайджана уверенно обыграли сборную Чехии
Представитель Азербайджана впервые вошел в комитет World Archery Europe
18 Мая 16:23
Стрельба из лука

Представитель Азербайджана впервые вошел в комитет World Archery Europe - ФОТО

Фарид Халилов избран в руководство Европейской федерации стрельбы из лука
Лучники Азербайджана выступят на Евро - ФОТО
15 Мая 17:22
Стрельба из лука

Лучники Азербайджана выступят на Евро - ФОТО

Команда завершает подготовку к турниру в турецкой Анталье

Сборная Азербайджана по стрельбе из лука проводит сборы с Беларусью в Губе - ФОТО
16 Апреля 14:52
Стрельба из лука

Сборная Азербайджана по стрельбе из лука проводит сборы с Беларусью в Губе - ФОТО

Подготовка продлится до 20 апреля

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места
30 Мая 16:51
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева обыграла Францию и выиграла группу на Евро