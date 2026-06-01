Стартовало первенство Азербайджана по стрельбе из лука среди молодежи - ФОТО

Состоялась официальная церемония открытия первенства Азербайджана по стрельбе из лука среди молодежи.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие представители Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Федерации стрельбы из лука Азербайджана.

Заведующий сектором олимпийских и паралимпийских видов спорта министерства Айдын Мамедов поприветствовал участников соревнований и отметил успехи государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта, а также популяризации массового спорта в стране.

Он подчеркнул важность республиканских соревнований подобного уровня для выявления потенциала молодых спортсменов и их дальнейшего развития.

В свою очередь руководитель отдела организации соревнований и работы с клубами Федерации стрельбы из лука Азербайджана Камран Гасанзаде пожелал участникам успешного выступления.

После официальной части стартовал квалификационный этап турнира.

В первый день соревнований на линию стрельбы вышли 49 лучников в возрастных категориях U-15, U-18 и U-21. Спортсмены выполняли квалификационные нормативы на дистанциях 40, 60 и 70 метров, выполнив в общей сложности по 72 выстрела в двух сессиях.

По итогам квалификации определились участники следующего этапа соревнований.

Во второй день первенства состоятся поединки 1/8, 1/4 и 1/2 финала, а также решающие встречи за медали. Победители и призеры будут награждены дипломами, медалями и памятными подарками.