Азербайджанские лучницы вышли в следующий этап Евро- ФОТО

20 Мая 2026 19:45
Женская сборная Азербайджана по стрельбе из лука успешно выступила на чемпионате Европы, который проходит в турецкой Анталье.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях по классическому луку команда в составе Яйлагюль Рамазановой, Фатимы Гусейнли и Лалы Абдуррахмановой одержала победу над сборной Чехии.

В командных соревнованиях азербайджанские спортсменки выиграли со счетом 6:2 и завоевали путевку в следующий этап турнира.

Завтра в рамках 1/8 финала сборная Азербайджана встретится с командой Италии.

İdman.Biz
