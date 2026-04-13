Сборная Азербайджана по парастрельбе из лука начала сборы в Загатале

Сборная Азербайджана по парастрельбе из лука приступила к учебно-тренировочным сборам в Загатале.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, подготовка проходит в Олимпийском спортивном комплексе Загаталы.

Сбор продлится до 22 апреля, в нем принимают участие семь спортсменов.

Под руководством главного тренера Ильгара Аббасова к тренировкам привлечены паралимпийцы Али Набиев, Шахин Джаббаров, Магомедали Джаббарлы, Галиб Алиев, Исмаил Аллахвердиев, Нурлан Бабаджанов, а также Раксана Гумбатзаде.