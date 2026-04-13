13 Апреля 2026 13:58
Сборная Азербайджана по парастрельбе из лука начала сборы в Загатале

Сборная Азербайджана по парастрельбе из лука приступила к учебно-тренировочным сборам в Загатале.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, подготовка проходит в Олимпийском спортивном комплексе Загаталы.

Сбор продлится до 22 апреля, в нем принимают участие семь спортсменов.

Под руководством главного тренера Ильгара Аббасова к тренировкам привлечены паралимпийцы Али Набиев, Шахин Джаббаров, Магомедали Джаббарлы, Галиб Алиев, Исмаил Аллахвердиев, Нурлан Бабаджанов, а также Раксана Гумбатзаде.

İdman.Biz
Новости по теме

Азербайджанским лучникам присвоены очередные спортивные разряды - ФОТО
9 Апреля 22:34
Стрельба из лука

Азербайджанским лучникам присвоены очередные спортивные разряды - ФОТО

В Федерации стрельбы из лука состоялась встреча со спортсменами
Завершился первый этап Кубка города Баку по стрельбе из лука - ФОТО
5 Апреля 20:30
Стрельба из лука

Завершился первый этап Кубка города Баку по стрельбе из лука - ФОТО

Определились победители среди взрослых и юниоров

Определились финалисты первого этапа Кубка города Баку - ФОТО
4 Апреля 21:14
Стрельба из лука

Определились финалисты первого этапа Кубка города Баку - ФОТО

Победители и призеры будут награждены соответствующими медалями и дипломами
В Баку стартовал Кубок города по стрельбе из лука
3 Апреля 16:03
Стрельба из лука

В Баку стартовал Кубок города по стрельбе из лука

В соревновании участвуют 51 спортсмен, квалификация определит пары финальной стадии

Стартует первый этап Кубка Баку по стрельбе из лука
26 Марта 15:22
Стрельба из лука

Стартует первый этап Кубка Баку по стрельбе из лука

Соревнования пройдут 2-5 апреля на стадионе Азербайджанской спортивной академии

Фарид Халилов: "Такого результата в стрельбе из лука у нас не было 30 лет" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12 Марта 11:44
Стрельба из лука

Фарид Халилов: "Такого результата в стрельбе из лука у нас не было 30 лет" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Генсек Федерации рассказал İdman.Biz о ближайших планах азербайджанских лучников

Самое читаемое

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой