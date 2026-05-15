Лучники Азербайджана выступят на Евро - ФОТО

Сборная Азербайджана по стрельбе из лука примет участие в чемпионате Европы на открытом воздухе, который пройдет в Турции.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявила Федерация стрельбы из лука Азербайджана.

На одном из самых престижных турниров континента страну представят Яйлагюль Рамазанова, Магомедали Алиев, Фатима Гусейнли, Лала Абдуррахманова, Сардар Велиев и Нурлан Рагимли.

Согласно программе соревнований, спортсмены выступят в индивидуальных, командных и смешанных дисциплинах.

В рамках подготовки к чемпионату азербайджанские лучники провели совместные тренировки со сборной Беларуси в Олимпийском спортивном комплексе Губы. С 3 мая команда продолжила подготовительный процесс в Анталье, где проходит международный учебно-тренировочный сбор непосредственно на арене будущего чемпионата Европы.

Отметим, что турнир пройдет в Анталье с 18 по 24 мая.